Le Samsung Galaxy S22 devient une affaire en or grâce à ce pack chez Boulanger

Acheter un smartphone premium, c'est bien, mais quand il s'accompagne d'écouteurs sans fil haut de gamme, c'est encore mieux. Actuellement, vous pouvez justement acquérir le pack comprenant un Samsung Galaxy S22 et des Buds 2 Pro pour 599 euros au lieu d'un prix barré de 749 euros sur Boulanger.

Si le Samsung Galaxy S23 a été dévoilé au début de l’année, son prédécesseur, le Galaxy S22, reste encore aujourd’hui très intéressant. Noté 8/10 dans nos lignes (tout comme le S23, d’ailleurs), il marque notamment des points avec son écran 120 Hz et sa puissante puce. Actuellement, il est même couplé à des Galaxy Buds 2 Pro, des écouteurs sans fil compacts avec audio spatial et réduction de bruit active, au sein d’un pack qui bénéficie d’une réduction de 150 euros.

Les points forts de ce pack Samsung

Un smartphone avec écran OLED 120 Hz

Une puissance assurée par un Exynos 2200

Des true wireless avec audio spatial et un nouveau codec audio

Initialement affiché à 749 euros, puis réduit à 699 euros, le pack avec Samsung Galaxy S22 (lancé à 809 euros) et les Samsung Galaxy Buds 2 Pro (d’une valeur de 229 euros) est désormais proposé à 599 euros sur Boulanger grâce à une ODR de 100 euros.

Un écran de qualité doté d’une fluidité exemplaire

Si la plupart des smartphones premium adoptent un écran dépassant les 6,5 pouces, Samsung a opté pour une dalle plus réduite pour son Galaxy S22 : ce dernier embarque ainsi un écran de 6,1 pouces, ce qui le rend plutôt compact. Mais ce n’est pas là son seul avantage : cette dalle, encadrée de très fines bordures, est avant tout AMOLED, en plus d’être dotée d’une définition Full HD+ (soit 2 340 x 1 080 pixels). Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz, soit l’assurance d’une navigation et d’un affichage très fluide, et vous obtiendrez un écran d’une grande qualité. Le tout est également protégé par du Corning Gorilla Glass Victus, soit un verre très résistant, qui minimisera les petits accrocs en cas de chute.

Un smartphone puissant… mais peu endurant

Côté puissance, le Galaxy S22 est propulsé par un SoC Exynos 2200 gravé en 4 nm (et compatible 5G), qui offre de belles performances dans le multitâche. En revanche, les résultats sont moins bons côté performances graphiques, et quelques ralentissements sont à craindre sur certains jeux, comme Fortnite. L’autre point noir du S22, c’est bel et bien son autonomie : la batterie de 3 700 mAh ne permettra pas au smartphone de tenir une journée complète avec une utilisation intensive. Le modèle se rattrape tout de même avec la charge rapide (jusqu’à 25 W) et la charge sans fil.

Le S22 marque aussi des points grâce à son module photo, qui renferme trois capteurs de 50 + 12 + 10 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif x3), qui proposent une belle polyvalence, avec une mention spéciale pour le bon niveau de détails repéré sur les clichés capturés par le capteur principal.

Des écouteurs compacts avec de belles nouveautés

Egalement inclus dans ce pack, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro accompagneront efficacement le S22 au quotidien. Avec leur format 15% plus compact que celui des premiers Galaxy Buds Pro, ces true wireless légers seront bien plus confortables. Ils ne seront toutefois pas vraiment adaptés à celles et ceux qui sont allergiques au format intra-auriculaire, qui a tout de même l’avantage d’offrir une bonne isolation passive. Celle-ci permet en plus d’assurer une bonne réduction de bruit active, qui sera ici particulièrement convaincante, quoiqu’un peu en deçà de celle proposée par certains concurrents.

On appréciera avant tout les Buds 2 Pro pour sa prise en charge de l’audio spatial (uniquement compatible avec les smartphones et tablettes Samsung équipés au moins de la version 4.1.1 de One UI), qui permet aux écouteurs d’opérer une virtualisation pour placer les différents instruments autour de vous durant l’écoute d’un titre. Sachez aussi que les écouteurs sont dotés d’un nouveau codec « Hi-Fi », intitulé SSC Hi-Fi, qui permet de monter jusqu’à un taux d’échantillonnage de 24 bits, donc de transmettre plus de données sonores qu’avec des codecs classiques que sont l’AAC ou le SBC.

