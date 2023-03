Le Xiaomi 12X est de retour à moitié prix grâce aux ventes flash d’Amazon

Version "Lite" de la gamme Xiaomi 12, le Xiaomi 12X propose une fiche technique complète, avec des caractéristiques empruntées aux appareils premium, tout en maintenant un prix avantageux. Pendant les ventes flash d'Amazon, on peut même le trouver encore moins cher : il est en effet affiché à 399 euros au lieu de 799 euros.

Xiaomi met un point d’honneur à proposer des smartphones accessibles. Cependant, cette politique de prix plus bas que certains concurrents n’empêchent pas la marque de concevoir des appareils aux fiches techniques pointues. Par exemple, le Xiaomi 12X, une version « Lite » de la famille des Xiaomi 12, propose plusieurs caractéristiques que l’on voit habituellement sur des smartphones premium bien plus chers. Actuellement, le Xiaomi 12X est encore plus intéressant puisque pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, le prix de ce smartphone est passé sous les 400 euros.

Les points essentiels du Xiaomi 12X

Un écran AMOLED FHD+ de 6,28 pouces à 120 Hz

Une performante puce Snapdragon 870

Une bonne autonomie

Lancé à 799 euros et maintenant affiché à un prix barré de 469 euros, le Xiaomi 12X (8+256 Go) est désormais disponible à 399 euros sur Amazon.

Un écran de qualité qui a tout d’un écran premium

Le Xiaomi 12X a beau être une version « allégée » du Xiaomi 12, son format est identique à celui de ce dernier modèle, et comporte d’ailleurs plusieurs caractéristiques que l’on voit très souvent sur des modèles plus onéreux. Par exemple, il intègre un écran AMOLED de 6,28 pouces en Full HD+, qui a en plus l’avantage de profiter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité. Pour couronner le tout, cette dalle est aussi compatible Dolby Vision et HDR10+, ce qui permet d’améliorer grandement la qualité des images.

Des performances honorables et un bon module photo

Côté performances, le Xiaomi 12X est équipé d’une puce Snapdragon 870 de Qualcomm. Si cette dernière est moins puissante que le Snapdragon 8 Gen 1 intégré par le Xiaomi 12 classique, le processeur sera capable de lancer vos applications avec rapidité, et offrira une navigation fluide à tout moment. Il sera même possible de faire tourner quelques jeux 3D. Notez également que cette puce est compatible 5G. Concernant son autonomie, on aura droit à une batterie de 4 500 mAh, qui devrait faire tenir le smartphone durant une journée sur une seule charge, même si tout dépendra évidemment de la nature de vos usages. Par ailleurs, avec la charge rapide jusqu’à 67 W proposée avec le smartphone, la batterie passera de 0 à 100 % en 40 minutes. La charge sans fil (50 W) et la charge inversée (10 W) sont aussi disponibles.

Le Xiaomi 12X ne démérite pas non plus côté photo, puisqu’il dispose du même module que le Xiaomi 12. Il embarque ainsi un objectif principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Cet ensemble permettra de capturer des photos de bonne qualité, notamment grâce à la technologie CyberFocus, qui reconnaît plus facilement le contour des sujets et améliore le focus.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

Les meilleures offres des ventes flash du printemps d’Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

