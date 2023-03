X5 Pro 5G : le meilleur smartphone Xiaomi Poco est en vente flash sur Amazon

Avec ces smartphones Poco, Xiaomi propose des modèles avec de bonnes performances sans se ruiner et avec ce X5 Pro, il ajoute même une touche design qui saura séduire la plupart d'entre vous. Pas seulement son design, son écran et ses performances pourraient également vous convaincre. Et grâce aux ventes flash du printemps d'Amazon, la Xiaomi Poco X5 Pro dans sa version 256 Go voit son prix passer de 399,90 euros à 379,90 euros.

Filiale de Xiaomi spécialisée dans les smartphones du milieu de gamme, Poco a rapidement connu le succès grâce à ses produits au rapport qualité-prix optimal. Avec le Poco X5 Pro, le constructeur chinois renouvelle le tir et reste fidèle à sa ligne de conduite en proposant un smartphone performant en gaming et en photo et avec un écran de très bonne facture pour moins de 400 euros. Grâce aux ventes flash du printemps d’Amazon, ce smartphone dans sa version 256 Go profite d’une ristourne de 20 €. C’est déjà ça de pris.

Les atouts du Xiaomi Poco X5 Pro 5G

Un écran AMOLED à 120 Hz

Un SoC performant et avec une bonne efficience énergétique

Le design

Au lieu de 399,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco X5 Pro 5G (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 379,90 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco X5 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco X5 Pro au meilleur prix ?

Un design élégant pour un milieu de gamme

La plupart des smartphones du milieu de gamme proposent un look vu et revu alors si vous voulez vous démarquer, il vaudrait mieux opter pour le design élégant du Xiaomi Poco X5 Pro. Alors que la plupart des modèles arborent un front ou un menton proéminent, ou les deux à la fois, nous avons ici une face épurée avec des bordures fines et une petite encoche. Le dos est mat et légèrement lumineux avec une finition soyeuse au toucher et un module photo légèrement en relief.

La dalle de 6,67 pouces est un écran AMOLED en résolution 2400 x 1080 pixels qui propose un très bon rapport de contraste ainsi qu’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. À ce tarif, c’est tout simplement excellent. La luminosité mesurée à 761 cd/m² lors de notre test permet également un bon affichage. On peut tout de même pester contre la colorimétrie peu naturelle qui tend un peu trop vers le bleu, ce serait un peu chafouin et ce n’est pas dramatique au final.

Une puce correcte taillée pour le gaming

À l’intérieur du Poco X5 Pro, on trouve une puce Snapdragon 778G compatible avec la 5G et qui est assistée par 8 Go de RAM LPDDR4X, le tout est capable d’offrir d’excellentes performances. D’ailleurs, notre test est formel, ce smartphone est capable de lancer tous les jeux et logiciels gourmands, nous avons même réussi à faire tourner Fortnite en qualité Ultra avec une fréquence d’images de 30 FPS et quelques ralentissements de l’ordre de un ou deux FPS. Même si la chauffe est présente durant ces sessions gaming, le smartphone dispose d’une dissipation de chaleur efficace.

En ce qui concerne l’autonomie, le Xiaomi Poco X5 Pro dispose d’une batterie de 5000 mAh capable de durer une journée et demie en utilisation moyenne. Notre protocole ViSer a mesuré une durée de 12 heures et 48 minutes, ce qui place ce smartphone dans la moyenne haute, et ce sans compter la recharge rapide de 67 W capable de refaire le plein en même pas une heure.

Enfin, le module photo dispose de trois capteurs arrière : un capteur principal grand-angle de 108 Mpx (f/1,52), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Les clichés sont corrects, même si le traitement numérique est un peu trop présent.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Poco X5 Pro 5G.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

Les meilleures offres des ventes flash du printemps d’Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes flash du printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !