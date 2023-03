Garmin Fenix 7 Solar : la smartwatch sportive ultime voit son prix chuter de 200 euros

Les montres connectées sont des accessoires high-tech devenant de plus en plus pratiques à mesure qu'elles évoluent, mais il est parfois difficile de leur trouver une valeur ajoutée si ce n'est pouvoir frimer avec. Mais les montres sportives se démarquent du lot, car ce qu'elles font, un smartphone n'en est pas capable. Voyez par vous-même avec l'un des derniers modèles de Garmin, la Fenix 7 Solar qui voit son prix passer de 799,99 euros à 599,99 euros.

Annoncée quelques jours après le CES 2022 et commercialisée dans la foulée, la montre connectée Garmin Fenix 7 se veut être la montre connectée ultime pour les sportifs. On y retrouve tout ce qui a fait le succès des montres Garmin avec un suivi des données exemplaire et un GPS ultra-précis. Rappelons d’ailleurs qu’à la base, Garmin est une entreprise spécialisée dans les systèmes de navigation. En ce moment, cette smartwatch d’élite dans sa version Solar profite d’une ristourne de 25 % sur Amazon.

La Garmin Fenix 7 Solar en quelques points

Le GPS ultra-précis

Un suivi des données taillé pour les sportifs

Une autonomie excellente

Au lieu de 799,99 euros habituellement, la Garmin Fenix 7 Solar est maintenant disponible en promotion à 599,99 euros chez Amazon.

Le savoir-faire de Garmin à l’honneur

La Fenix 7 se décline en trois tailles et celle dont il est question dans cet article arbore un boîtier imposant de 47 mm, elle a un vrai look sportif avec son design sobre et son apparence robuste. Notez d’ailleurs qu’elle bénéficie d’une certification d’étanchéité 10 ATM, ce qui signifie qu’elle saura vous suivre lors de vos sessions de plongée jusqu’à une profondeur de 100 mètres. Concernant l’écran de 1,3 pouce, et c’est la grosse nouveauté de ce modèle, il est désormais tactile ! La navigation n’en sera que plus aisée.

Au niveau des fonctionnalités, Garmin brille encore par son savoir-faire en matière de GPS avec une géolocalisation rapide et ultra-précise, que vous soyez en ville ou dans les bois. Vous disposez également de nombreuses fonctionnalités santé dont vous pouvez recueillir les données sur votre smartphone grâce à l’application Garmin Connect. La montre en elle-même dispose de quelques capteurs : un cardiofréquencemètre, un baromètre et un oxymètre pour suivre aussi bien vos séances de sport que votre sommeil.

Une montre qui fonctionne à l’énergie solaire

En ce qui concerne les différents modes, vous ne serez pas en reste. La Fenix 7 Solar est capable de vous suivre dans une pluralité de disciplines et fait office de coach virtuel pour vous donner la marche à suivre et même noter votre performance. Trois nouveaux modes sportifs ont été ajoutés dans cette gamme : un mode Stamina qui mesure votre endurance restante, un mode Trend Race Predictor qui fait une estimation de votre meilleur chrono sur une distance donnée selon vos performances précédentes, et le mode Up Ahead qui indique sur une carte les points d’intérêt hors-sacs pour les randonneurs.

Venons-en à la grande particularité de cette montre : le fait qu’elle fonctionne à l’énergie solaire. Grâce à son verre Power Glass, cette montre connectée est capable de capter la lumière du soleil et de la convertir en énergie pour la batterie, le constructeur annonce qu’elle peut grappiller jusqu’à quatre jours d’autonomie grâce à ce procédé. En revanche, notre test a attesté que cette recharge solaire manquait d’efficacité. Dommage, certes, mais la Fenix 7 dispose au moins d’une autonomie de deux semaines qui la met dans le haut du panier. Sachez enfin que cette montre n’a ni micro ni haut-parleur pour téléphoner.

Même si nous n’avons pas testé ce produit, vous pouvez vous rapporter à notre test complet sur la Garmin Fenix 7 (Sapphire Solar) pour vous en faire une idée.

