Amazon propose une offre à ne pas louper pour les Galaxy S23 et S23 Plus de Samsung

Les Samsung Galaxy S23 et S23+, qui font partie du récent cru 2023 de la marque, sont actuellement moins chers sur Amazon : la version 256 Go du premier est en effet au prix du modèle de 128 Go (959 euros) tandis que la version 512 Go du second coûte 1 219 euros, tout comme le modèle de 256 Go.

Après avoir lancé les excellents modèles de la gamme Galaxy S22, Samsung a, cette année, tout misé sur sa série S23, dont l’une des principales nouveautés est l’intégration du puissant Snapdragon 8 Gen 2. Ce dernier vient remplacer l’ancienne solution Exynos, et c’est une vraie réussite, comme nous l’avons remarqué lors de nos tests des Galaxy S23 et S23+. À peine sortis, ces deux derniers modèles bénéficient d’ailleurs de promotions qui les rendent encore plus recommandables.

Les points essentiels des Galaxy S23 et S23+

Des designs toujours aussi soignés

Des écrans OLED de 6,1 et 6,6 pouces

Une puissante puce Snapdragon 8 Gen 2

Initialement proposée à 1 339 euros, la version 512 Go du Samsung Galaxy S23+ est disponible au même prix que la version 256 Go, à savoir 1 219 euros sur Amazon. Et, d’abord proposé à 1 019 euros, le modèle 256 Go du Samsung Galaxy S23 passe quant à lui à 959 euros, prix auquel est affiché le modèle de 128 Go.

Un puissant Galaxy S23 aux finitions soignées

Samsung met un point d’honneur à ne jamais négliger l’apparence de ces smartphones les plus premium, et le Galaxy S23 ne fait pas exception à la règle. On a donc droit ici à un modèle aux coins arrondis et aux finitions exemplaires, agrémenté en plus d’un Gorilla Glass Victus 2 pour minimiser les rayures dues aux chutes. Ce smartphone léger et compact marque aussi des points avec sa sublime dalle AMOLED de 6,1 pouces, en définition FHD+ (2 340 x 1 080 pixels) et rafraîchie à 120 Hz pour profiter d’une très bonne fluidité. Au dos, on ne trouve plus le bloc rectangulaire qui logeait le module photo du précédent Galaxy, mais simplement trois capteurs séparés, dont l’intégration est tout à fait maîtrisée. Le S23 est donc muni d’un objectif grand-angle de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Globalement, le S23 est parfois inégal en photo, mais se montre aussi excellent lorsqu’il vise dans le mille, quel que soit le capteur utilisé.

Côté performances, le Galaxy S23 se rattrape grandement avec sa puce Snapdragon 8 Gen 2, qui vient remplacer l’ancien Exynos des S22. Les performances graphiques sont ainsi supérieures, et les tâches gourmandes pourront être lancées sans ralentissement. Enfin, sur l’autonomie, le S23 ne démérite pas et peut facilement tenir une journée complète. Un chargeur rapide de 25W sera d’ailleurs inclus dans la boîte, ce qui n’est pas le cas habituellement.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S23.

Un S23+ qui frôle la perfection

Le Samsung Galaxy S23+ a été décrit dans nos lignes comme un smartphone d’exception, et plusieurs caractéristiques permettent de justifier ce terme élogieux. D’abord, le S23+ parvient à étonner par sa finesse (7,5 mm d’épaisseur seulement) et sa légèreté (196 g) alors qu’il s’agit tout de même d’un grand smartphone de 6,6 pouces. On regrettera toutefois des boutons situés un peu trop haut pour un téléphone de cette taille. Autrement, le Gorilla Glass Victus 2 est là encore de la partie, de même que les coins arrondis et les finitions soignées et sobres. Le S23+ intègre par ailleurs un écran OLED Full HD+ de 6,6 pouces, un pur plaisir à utiliser au quotidien. Côté photo, on aura droit à la même configuration que sur le S23, qui offrira donc grosso modo les mêmes résultats.

À l’intérieur du S23+, on retrouvera la même puce Snapdragon 8 Gen 2, tout comme ses deux compères de la gamme. Le multitâche, les tâches classiques ou encore les jeux gourmands pourront être là aussi lancés sans problème, et la chauffe sera même limitée. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le S23+ a pu être utilisé durant 29 heures de suite avant d’atteindre 22 % lors de notre test, ce qui est très satisfaisant. Un chargeur 25W sera fourni avec le téléphone, mais la charge 45 W sera aussi compatible et bien plus intéressante, naturellement.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S23 Plus.

