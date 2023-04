Cette offre 70 Go à seulement 8,99 €/mois va vous faire changer de forfait mobile

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à petit prix, l'offre de Cdiscount Mobile pourrait bien vous plaire. L’opérateur offre pas moins de 70 Go pour seulement 8,99 euros par mois. Une belle quantité de data pour pas cher !

Les opérateurs multiplient les offres sans engagement à des prix abordables, sans pour autant sacrifier l’enveloppe 4G de leurs forfaits mobile. La preuve aujourd’hui avec cette offre chez Cdiscount mobile qui propose une belle quantité de data, 70 Go, pour moins 9 euros par mois. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

L’offre du moment chez Cdiscount Mobile

Les appels/SMS/MMS illimités partout

70 Go en France et 12 Go en Europe/DOM

Un prix bas, même après 1 an

En ce moment, le forfait mobile 70 Go de 4G chez Cdiscount Mobile est actuellement disponible à seulement 8,99 euros par mois. Le prix de l’abonnement n’augmente pas après un an et il s’agit d’un forfait sans engagement, donc vous pouvez résilier à tout moment.

Pour profiter du réseau Bouygues à petit prix

Cdiscount Mobile est un opérateur de réseau mobile virtuel low cost utilisant les lignes du réseau de Bouygues Télécom. Il utilise ainsi un réseau mobile d’une grande qualité partout en France métropolitaine avec une couverture réseau de plus de 99 %.

Ce forfait propose évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Cependant, il y a quelques conditions à respecter : 3 h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

De la data presque sans compromis

Le point fort de ce forfait reste le rapport Go-prix : il propose 70 Go pour seulement 8,99 euros par mois. Avec autant de Go en stock, pas de risque d’être limité dans ses usages numériques, que ce soit pour consulter vos réseaux sociaux, binge-watcher vos séries en streaming, et même faire du partage de connexion, tout cela sans faire trop attention à votre consommation mensuelle. Si le montant de l’enveloppe est dépassé, pensez tout de même à vous connecter à un réseau Wi-Fi pour ne pas avoir un débit réduit au-delà.

En plus de la quantité de data valables en France, Cdiscount Mobile a aussi prévu une enveloppe de date pour l’Europe et les DOM. 12 Go de données 4G sont prévues pour être utilisés à l’étranger dans le cadre de ce forfait, de quoi être tranquille même à l’étranger en cas de besoin.

