iPad mini 6 (2021) : la petite et puissante tablette d’Apple coûte 170 € de moins avec ce code promo

Deux ans après sa sortie, l'iPad mini 6 reste encore aujourd'hui une référence efficace grâce à sa puissance et à son format compact très pratique. Alors qu'elle est actuellement affichée à 659 euros sur le site officiel d'Apple, cette tablette premium est actuellement disponible à 489 euros sur Rakuten grâce à un code promo valable uniquement aujourd'hui.

Alors qu’avant 2019, l’iPad mini avait du mal à s’imposer face aux iPhone toujours plus grands, c’est en 2021 que la plus petite tablette d’Apple a fait son grand retour avec de nettes améliorations, en particulier au niveau de ses performances. C’est notamment pour cela que deux ans après sa sortie, cet iPad mini 6 reste encore recommandable, d’autant plus qu’aujourd’hui, son prix bénéficie d’une réduction de 170 euros.

Les points forts de l’iPad mini 6

Un écran de 8,3 pouces compatible avec l’Apple Pencil 2

Une puissante puce A15 Bionic

Une bonne autonomie

Affiché à 659 euros sur le site officiel de la marque, l’iPad mini 6 est désormais proposé à 489 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN30, valable uniquement aujourd’hui. De plus, en adhérant au Club R, vous aurez droit à 26 euros offerts sur vos prochains achats. Sachez que pour cet iPad mini 6, un chargeur US ainsi qu’un adapteur pour les prises françaises seront fournis.

Des finitions impeccables pour une toute petite tablette

C’est l’un des changements les plus appréciés opérés par Apple sur son iPad mini 6 : cette tablette miniature ressemble, depuis 2021, davantage à l’iPad Air et aux iPad Pro avec son format carré, ses bords droits et ses angles arrondis. Les finitions sont, elles, toujours aussi soignées avec ce châssis en aluminium brossé de qualité. Son format mini est également un atout pour celles et ceux qui souhaitent pouvoir emporter leur tablette partout avec eux sans qu’elle ne prenne beaucoup de place. L’iPad mini 6 est même plus petit que son prédécesseur, l’iPad mini 5 (195,4 mm x 134,8 mm x 6,3 mm contre 203,2 mm x 134,8 mm x 6,1 mm).

Concernant la taille de son écran plus précisément, l’iPad mini 6 est équipé d’une dalle Liquid Retina (LCD, donc) de 8,3 pouces seulement, qui est d’ailleurs rafraîchi à 60 Hz. L’écran occupe également la quasi-totalité de la surface (77 %) et donne une impression d’immersion plus importante par rapport à la version précédente. On regrettera peut-être l’épaisseur des bordures autour de l’écran, même si elles sont plus régulières et moins prononcées que sur l’ancien iPad mini. L’un des atouts majeurs de cet écran reste tout de même sa compatibilité avec l’Apple Pencil 2, qui est un réel avantage pour les créatifs, qui avaient davantage tendance à se tourner vers l’iPad Pro.

Une puissance supérieure et une bonne autonomie

L’iPad mini 6 a beau être petit en taille, il sait tout de même délivrer des performances plus que solides. Et ce, grâce à sa puce A15 Bionic, que l’on retrouve d’ailleurs dans les iPhone 13. Avec cette configuration, vous pourrez faire tourner de nombreux jeux gourmands, et même faire de la retouche photo sans problème ni ralentissement. L’iPad mini 6 marque aussi des points avec sa caméra FaceTime HD, très pratique pour les appels en visioconférence, et dont la qualité vidéo sera impeccable grâce notamment à des mouvements de caméra très fluides ou encore à la fonction Cadre centré, qui vous garde dans le cadre lors d’un appel vidéo.

Enfin, concernant son autonomie, l’iPad mini 6 pourra tenir une dizaine d’heures avec un usage intensif, mais deux jours avec une utilisation modérée et plus classique. Côté recharge, il faudra être un peu patient puisqu’une durée d’1h45 sera nécessaire pour passer de 0 à 100 % de batterie. L’iPad récupèrera tout de même 25 % d’autonomie en 20 minutes, et 70 % en une heure.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad mini 6.

