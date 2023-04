Ça y est, un forfait mobile 100 Go à moins de 10 €/mois est enfin de retour

Pour certaines personnes, un forfait mobile est une pression financière supplémentaire et un prix abordable est donc un critère majeur dans leur recherche. Plusieurs opérateurs proposent des forfaits à moins de 10 euros et il se peut que ces derniers aient encore plus de succès au vu du contexte économique actuel. Dernièrement, c'est NRJ Mobile qui a dégainé une offre de premier choix : un forfait de 100 Go à seulement 9,99 euros par mois.

NRJ Mobile est un MVNO, un opérateur de réseau mobile virtuel qui propose des forfaits aux prix particulièrement attractifs et en général sans engagement. Dans la guerre des meilleures offres, les MVNO prennent une place de plus en plus importante, notamment en période de hausse des prix où toutes les économies sont bonnes à prendre. L’opérateur virtuel racheté de Bouygues Télécom lance un forfait mobile alléchant avec une enveloppe de 100 Go de data en 4G pour moins de 10 euros par mois.

Ce que propose le forfait Woot de 100 Go de NRJ Mobile

Une enveloppe 4G de 100 Go de données mobiles

Les appels et les SMS/MMS illimités vers la France, les DOM et l’UE

C’est sans engagement !

En ce moment, NRJ Mobile propose son forfait Woot de 100 Go à 9,99 euros par mois. Cette offre est sans engagement et vous ne payez pas de hors forfait en cas de dépassement, le débit est simplement réduit au-delà.

100 Go de data en 4G et appels et SMS illimités

Ce forfait Woot de NRJ Mobile propose une enveloppe conséquente de 100 Go de données mobiles, conséquente car à moins d’être souvent en déplacement, vous êtes le plus souvent connecté à un point Wi-Fi et ne dépensez qu’en moyenne une dizaine de Go par mois. Mais dans le cas où vous atteignez tout de même la limite de votre enveloppe, le débit sera réduit à 64 kb/s et vous contraindra à une utilisation minime.

Si vous partez en voyage dans les DOM ou dans un des pays de l’Union européenne, vous avez à disposition une enveloppe de 10 Go de données mobiles en 4G. Vous avez ainsi de quoi faire pour une utilisation modérée : naviguer sur Internet, consulter Maps et pourquoi pas poster quelques stories de votre voyage. Pour ce qui est de la téléphonie, vous avez les appels, SMS et MMS illimités vers les fixes et les mobiles de France, des DOM et de l’UE.

La qualité du réseau Bouygues Télécom à petit prix

Étant donné que Bouygues Télécom est actionnaire à 100 % de NRJ Mobile, c’est ce réseau qui est utilisé pour les forfaits de ce dernier. Selon l’ARCEP, Bouygues Télécom se place en deuxième position du meilleur réseau de France, derrière Orange. Les derniers relevés indiquent que l’opérateur couvre 94 % du territoire en 4G avec des débits moyens de 55 Mbit/s en téléchargement et de 13 Mbit/s en envoi. C’est honorable, mais on peut reconnaître un écart avec Orange et son débit moyen de 89 Mbit/s en téléchargement.

Comment conserver son ancien numéro ?

Lors de la souscription à ce forfait Woot de 100 Go, vous avez la possibilité de garder votre ancien numéro, le processus est simple et ne vous coûtera pas un rond. Lorsque vous rentrez vos coordonnés, vous devez fournir votre numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur), nous vous invitons à jeter un œil à ce tutoriel pour savoir où trouver ce numéro. Vous serez ensuite facturé de 10 euros pour l’envoi de la carte SIM triple découpe. Après votre souscription, sachez que vous pouvez résilier à tout moment sans que cela n’engage de frais supplémentaires étant donné que cette offre est sans engagement. Ce qui est pratique si jamais vous trouvez plus intéressant ailleurs.

Afin de comparer le forfait Woot de 100 Go de NRJ Mobile avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles pas chers.

