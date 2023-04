Honor Magic 5 Pro : 200 € de moins et une tablette offerte pour le lancement

Le Honor Magic 5 Pro est le nouveau smartphone premium de la marque chinoise. Il a de sérieux atouts pour concurrencer les ténors du marché, comme le Samsung Galaxy S23 Ultra, par exemple. Les précommandes commencent dès aujourd'hui, avec un prix d'ores et déjà en baisse et plus intéressant que les concurrents du même segment. De plus, une Honor Pad 8 est offerte !

Le Honor Magic 5 Pro a été annoncé pendant l’événement MWC de cette année, et se présente comme le successeur du Magic 4 Pro. Concrètement, le nouveau fleuron de la marque chinoise fait mieux que l’ancien modèle dans tous les domaines, que ce soit l’écran, les performances, l’autonomie ou encore la photo. Il a même été positionné en premier du classement DXOMARK pendant quelque temps, avant de se faire voler la vedette par le Find X6 Pro d’Oppo. Bref, on a là un téléphone ambitieux, avec la volonté de rivaliser avec les plus grands, et il est dès aujourd’hui disponible en précommande. D’ailleurs, l’offre de lancement est particulièrement intéressante.

Où précommander le Honor Magic 5 Pro ?

Le Honor Magic 5 Pro est uniquement disponible dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, à un prix de départ de 1 199 euros. Mais, l’offre de précommande s’étalant du 18 avril jusqu’au 1ᵉʳ mai 2023 permet d’obtenir ce smartphone à 999 euros en saisissant le code promo APRCPS5P avant de procéder au paiement sur le site officiel, soit 200 euros d’économie. De plus, vous aurez la Honor Pad 8 en cadeau, une tablette milieu de gamme d’une valeur de 349 euros.



Magic 5 Pro : un smartphone premium noté 9/10

Le Honor Magic 5 Pro est une belle surprise. Il n’est pas le meilleur des smartphones actuellement, mais il a clairement de quoi marcher sur les plates-bandes du Galaxy S23 Ultra. Pour exemple, la charge rapide est bien plus efficace que son concurrent sud-corréen, puisqu’elle monte jusqu’à 66 W. Le chargeur (livré dans la boîte du smartphone) permet alors de passer de 10 à 50 % en seulement 15 minutes, et d’arriver au 100 % 35 minutes plus tard. C’est un bien meilleur score que les 45 W du côté de Samsung. De plus, l’autonomie est là aussi excellente. Sans atteindre l’excellence du S23 Ultra, la batterie de 5 000 mAh permet tout de même de tenir facilement deux jours avec une utilisation modérée, voire trois si vous êtes vraiment économe. D’ailleurs, la charge sans fil est de la partie, et va jusqu’à 50 W.

Ce qui étonne aussi avec le nouveau fleuron de la marque Honor, c’est son volet photo particulièrement séduisant. Bon, il est vrai que le module à l’arrière du smartphone est assez protubérant, mais c’est le résultat qui compte, non ? Il opte pour une triplette de capteurs, tous de 50 mégapixels chacun, avec un capteur principal, un ultra grand-angle et un zoom optique x3,5. Sur le premier, les résultats sont chatoyants, avec une belle finesse de détail, de jour comme de nuit. Le mode portrait est également un point fort, puisqu’il détoure bien son sujet en le mettant en valeur comme il se doit, mais sans en faire trop. Et, le zoom optique est de très bonne qualité, sans trop de perte. Il y a aussi un zoom optique x10 correct et un x100 clairement anecdotique. Seul l’ultra grand-angle est un peu décevant, surtout au niveau de la colorimétrie une fois la nuit tombé. De jour, les résultats sont très satisfaisants avec une distorsion quasi inexistante sur les côtés du cliché.

Ensuite, qui dit smartphone haut de gamme de 2023, dit forcément Snapdragon 8 Gen 2. Le Honor Magic 5 Pro, doté également de 12 Go de RAM, est donc un monstre de puissance capable d’exécuter toutes tâches sans ralentissements. Il est apte à faire tourner Genshin Impact avec les graphismes poussés à fond en 60 images par seconde, ainsi que Fortinite en qualité épique avec le même nombre de FPS. Il est aussi possible de monter jusqu’à 90, mais en faible qualité. Cependant, il faut faire attention à la chauffe du smartphone, qui au bout de 10 minutes de jeu double presque la chaleur du processeur, de base à environ 27 degrés. Cela ne vous brulera pas les doigts non plus, mais c’est toujours bon à savoir.

Côté interface, il tourne sous MagicOS 7.1 basé sur Android 13. À noter qu’au lancement en avril 2023, le smartphone profite déjà du correctif de mars 2023, ce qui laisse donc présagé un bon suivi logiciel (en théorie). La surcouche est hautement personnalisable, avec des tas d’options pour personnaliser l’expérience, comme le fait de pouvoir ajuster les couleurs de l’écran OLED LTPO de 6,81 pouces à 120 Hz en fonction du moment de la journée, pour ainsi limiter la fatigue des yeux. Cependant, on peut lui reprocher une allure est vieillotte dans les menus. D’ailleurs, il faut savoir que le smartphone ne fait aucune mention sur une protection Gorilla Glass, à l’avant comme à l’arrière, mais profite tout de même d’une certification IP68 pour être au moins protégé des éclaboussures et de la poussière.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Honor Magic 5 Pro.

