À moitié prix, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro deviennent d’excellents écouteurs sans fil premium

Compacts et dotés d'un nouveau codec audio, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont des écouteurs sans fil premium qui valent encore plus le détour lorsqu'ils affichent un prix moindre : en ce moment, on peut en effet les trouver à 116 euros au lieu de 229 euros sur Amazon.

Lancés l’année dernière, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont des true wireless dont la fiche technique a été améliorée par rapport à l’ancienne génération, notamment avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités, comme un nouveau codec audio intitulé SSC Hi-Fi. Plusieurs mois après leur sortie, ces écouteurs sans fil deviennent de plus en plus recommandables, surtout quand ils sont proposés à moitié prix.

Les points forts des Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Des écouteurs plus compacts

Une bonne restitution sonore

L’audio spatial et un nouveau codec audio

D’abord affichés à 229 euros, puis réduits à 176 euros, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro peuvent vous revenir aujourd’hui à 116 euros sur Amazon grâce à un coupon de 10 euros et à une ODR de 50 euros, tous deux valables jusqu’au 30 avril 2023.

Des écouteurs plus légers et compacts

À première vue, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro ne diffèrent pas grandement des versions antérieures, avec leur forme arrondie qui permet aux écouteurs de bien se loger dans les oreilles. En revanche, ils ont l’avantage d’être bien plus compacts que les premiers Galaxy Buds Pro. Chaque écouteur est aussi plus léger, puisqu’ils pèsent 5,5 g contre 6,3 g pour les modèles sortis en 2021. Par ailleurs, les Galaxy Buds 2 Pro ont un format intra-auriculaire, c’est-à-dire qu’ils viennent se glisser dans le pavillon auditif, ce qui permet d’assurer une bonne isolation passive. Trois paires d’embouts en silicone sont d’ailleurs proposées pour s’adapter à chaque utilisateur. Cette isolation passive permet avant tout de profiter d’une bonne réduction de bruit active, une technologie que les Galaxy Buds 2 Pro proposent, tout comme leurs prédécesseurs.

Pour gommer les bruits extérieurs, ou du moins les diminuer, les true wireless sont équipés de trois microphones intégrés dans chaque écouteur. Selon la marque, cette réduction de bruit a été améliorée par rapport à l’ancienne génération, et le résultat est plutôt convaincant : les sons ambiants seront ainsi filtrés. Toutefois, elle sera un peu en deçà de celle proposée par d’autres concurrents, surtout lorsqu’il s’agit de supprimer les bruits environnants pour permettre à l’utilisateur de s’isoler dans une bulle. Notez qu’un mode Transparent sera aussi disponible.

Une nouveau codec audio, et l’audio spatial présent

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro parviennent avant tout à se démarquer grâce à l’apparition d’un nouveau codec « Hi-Fi », intitulé SSC Hi-Fi, pour Samsung Seamless Codec Hi-Fi. Celui-ci permet de grimper jusqu’à un taux d’échantillonnage de 24 bits, donc de transmettre plus de données sonores qu’avec des codecs classiques que sont l’AAC ou le SBC. Mais pour en profiter, il faudra posséder un smartphone Samsung, qui tourne sous la version 4 de One UI. Le fichier audio écouté devra lui aussi proposer une profondeur de plus de 16 bits. Autrement, l’audio spatial sera de la partie, mais ne sera compatible qu’avec les smartphones et tablettes Samsung équipés au moins de la version 4.1.1 de One UI. Grâce à cette technologie, les Galaxy Buds 2 Pro pourront effectuer une virtualisation pour placer les différents instruments autour de vous durant l’écoute d’un titre.

Enfin, en ce qui concerne leur autonomie, les Galaxy Buds 2 Pro se sont éteints, lors de notre test, au bout de 4h45 avec un volume à 60 %, en activant la réduction active du bruit et en passant par une connexion par le codec AAC. C’est un résultat plutôt correct, mais inférieur à ce que proposent d’autres écouteurs dotés de la réduction de bruit active. Pour la recharge dans le boîtier, 10 minutes suffiront pour regagner 30 % de batterie.

Pour en savoir encore plus, n'hésitez pas à lire notre test complet des Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

