Xiaomi n’est pas le seul à proposer des TV 4K avec Fire TV : ce modèle 43″ n’est qu’à 289 €

Des promotions sur les téléviseurs, il y en a, mais si votre budget est limité, celle-ci pourrait bien vous plaire. En ce moment, le TV de Nokia en 43 pouces tombe à 289 euros, au lieu de 359 euros au départ.

Si les grands téléviseurs sont en vogue, ceux équipés d’une petite diagonale ne sont pas sans intérêt. Ils ont l’avantage d’être peu encombrant et de convenir aux petits intérieurs. Ici, le modèle proposé par Nokia, coche parfaitement ses cases, et s’accompagne même d’une définition 4K et des meilleures normes vidéos. Il a de sérieux atouts, surtout maintenant qu’il se négocie à moins de 290 euros.

Que propose le téléviseur de Nokia ?

Une petite diagonale de 43 pouces compatible 4K UHD

Mais aussi HDR10, Dolby Vision et Atmos

L’OS d’Amazon : Fire TV, Alexa

Lancé à 359 euros et maintenant affiché au prix barré de 305 euros, le téléviseur Nokia Smart TV de 43 pouces se négocie aujourd’hui à seulement 289 euros sur Amazon.

Une petite dalle LCD avec une foule de compatibilités

Avec sa petite diagonale de 43 pouces, le Nokia Smart TV est idéal pour convenir aux petites pièces. Elle reste largement suffisante pour visionner confortablement tous les contenus possibles, notamment grâce à son écran offre de fines bordures sur trois côtés pour favoriser l’immersion. En revanche, si la tendance est aux TV avec écran QLED ou OLED, ici, on a droit à une simple dalle LCD.

Le fabricant se rattrape en proposant une définition 4K UHD, et même une compatibilité HDR10 pour une qualité d’affichage au top. Il profite aussi des compatibilités avec le Dolby Vision ainsi que le Dolby Atmos pour un son bien immersif. Pour une meilleure expérience audio, il est judicieux d’y ajouter une barre de son.

Une bonne smart TV

Le TV de Nokia est aussi une Smart TV, qui tourne sous Fire TV. Vous pourrez alors profiter d’une expérience utilisateur très fluide sur une interface facile à appréhender. Les services proposés par l’entreprise américaine seront forcément de la partie, à l’image de Prime Video. Le store d’applications sera tout de même moins fourni que celui des concurrents, comme Android TV, mais les applications phares seront bien présentes, comme les plateformes de streaming les plus connues.

La Smart TV s’accompagne d’une télécommande, qui dispose de boutons raccourcis permettant d’accéder en un seul geste à Prime Video, Netflix, ou encore Disney+. Vous pourrez aussi l’utiliser pour naviguer facilement dans les menus. Un micro sera d’ailleurs là pour recueillir toutes vos requêtes vocales destinées à Alexa, qu’elles concernent vos contenus sur le téléviseur ou bien vos objets connectés compatibles présents chez vous.

