Huawei FreeBuds 5i : seulement 79 € pour l’une des meilleures réductions de bruit sur des true wireless à ce prix

Successeurs des 4i, les Huawei FreeBuds 5i proposent une meilleure réduction de bruit active, et sont même compatibles avec le Bluetooth multipoint. Pourtant, leur prix reste tout à fait contenu, et c'est encore plus le cas actuellement, puisque la marque chinoise propose ses écouteurs sans fil à seulement 79,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Parmi les gammes d’écouteurs sans fil conçus par Huawei, on trouve notamment des modèles premium (FreeBuds Pro), mais aussi des références qui s’adressent davantage aux petits budgets, comme la série « i ». Après les très bons FreeBuds 3i et FreeBuds 4i, la marque a récemment lancé sa cinquième itération de ses écouteurs d’entrée de gamme. Malgré leur prix très contenu, ces FreeBuds 5i proposent tout de même plusieurs fonctionnalités très recherchées, comme la réduction de bruit active, le Bluetooth multipoint encore la compatibilité Hi-Res Wireless. Ce n’est pas pour rien qu’ils occupent la première place de notre top 3 des meilleurs écouteurs sans fil pas chers. En ce moment, ils sont d’ailleurs encore moins chers grâce à une réduction de 20 %.

Les points forts des Huawei FreeBuds 5i

Une bonne qualité sonore

Une bonne réduction de bruit active

Une compatibilité Bluetooth multipoint

Initialement affichés à 99,99 euros, les écouteurs sans fil FreeBuds 5i sont désormais proposés à 79,99 euros sur le site officiel de Huawei.

Des écouteurs confortables

Pour ses FreeBuds 5i, Huawei a opté pour du plastique brillant, ce qui permet d’alléger considérablement ces nouveaux écouteurs sans fil. Chaque oreillette ne pèse ainsi que 4,9 grammes, ce qui ne peut que renforcer leur confort dans le conduit auditif. En effet, lors de notre test, nous avons pu les porter durant plusieurs heures sans ressentir de gêne particulière. Les embouts en silicone permettront quant à eux de maximiser le confort, mais aussi d’assurer une bonne isolation passive, primordiale pour profiter d’une réduction de bruit efficace. Notez par ailleurs que les FreeBuds 5i sont certifiés IP54, ce qui les rend résistants aux gouttes de pluie ou à la transpiration.

Une bonne réduction de bruit active

Comme les FreeBuds 4i, les Huawei FreeBuds 5i sont dotés de la réduction de bruit active. Comme nous l’avons remarqué au cours de notre test, ces true wireless parviennent efficacement à gérer les bruits de fond constants, mais ils ne parviendront malheureusement pas à réduire les sons les plus ponctuels, que ce soit les touches d’un clavier ou le bruit d’un collègue bavard. Mais, dans l’ensemble, cette réduction de bruit est bien plus convenable que sur le modèle précédent. Notez que les écouteurs proposent trois niveaux de réduction de bruit (cosy, général et ultra) et qu’un mode perception vous permettra d’utiliser les micros des écouteurs pour retranscrire les sons extérieurs dans les transducteurs des écouteurs.

Pour ce qui est de la partie audio, les FreeBuds 5i offrent globalement un rendu sonore plutôt plaisant avec une bonne mise en avant des basses fréquences et des médiums sans trop dénaturer le son. Ils sont également certifiés Hi-Res Audio Wireless grâce à leur compatibilité avec le codec LDAC. En plus du LDAC, on va également retrouver une compatibilité avec les deux codecs audio Bluetooth les plus traditionnels, à savoir le SBC et le AAC.

L’endurance, leur principal défaut

Le principal point noir de ces FreeBuds 5i, c’est leur autonomie. Si la marque promet une durée d’utilisation de 6 heures avec la réduction de bruit activée, et de 7,5 heures sans, nous avons remarqué lors de notre test que les écouteurs ont tenu seulement 4h07 avant de s’éteindre. C’est un moins bon score que les FreeBuds 4i. Ils se rattrapent toutefois avec la recharge, puisqu’il suffit de 30 min pour les recharger à 100 % une fois placés dans leur boîtier, lequel offre 28 heures d’écoute au total.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Huawei FreeBuds 5i.

