Xiaomi ou Arlo : qui choisir pour une sonnette connectée à moins de 100 € ?

Arlo est réputé pour ses appareils de surveillances de qualité. Xiaomi lui, est connu pour ses innombrables produits efficaces et pas chers. Entre les deux marques, laquelle des sonnettes connectées choisir ? Nous allons tenter d'y répondre dans ce comparatif.

En y intégrant une caméra, les sonnettes sont devenues plus pratiques et sécurisantes. Certaines viennent jusqu’à faire office de caméra de surveillance. Leur but premier reste d’avoir la possibilité d’apercevoir les visiteurs qui sonnent à votre porte, mais aussi d’interagir avec eux via le microphone. Et, si vous cherchez une solution pour garder le pas de votre porte, sans vous ruiner, nous avons déniché pour vous, deux références sous les 100 euros. D’un côté, Arlo, une entreprise spécialisée dans la surveillance connecté, qui propose sa sonnette sans fil avec des nombreuses fonctionnalités. De l’autre, Xiaomi, le géant chinois champion sur le meilleur rapport qualité/prix, conçoit la troisième génération de sa Smart Doorbell.

Actuellement en promotion, les deux appareils semblent être une bonne affaire. Mais, laquelle des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Les sonnettes connectées en promotion

Discrète et simple à installer

Commençons par l’Arlo Essential Wire-Free Doorbell. Cette sonnette est assez jolie avec son revêtement en plastique noir (il existe aussi une version blanche) et se fond bien dans le décor avec sa forme en pilule et son bouton poussoir en bas. Il faut dire que la firme américaine nous a habitué à proposer une excellente qualité de fabrication sur ses produits. Et si généralement l’installation des sonnettes peut parfois se montrer fastidieuse, Arlo a tenu à simplifier cette tâche. Pas besoin de raccorder les câbles existants à votre sonnette classique, puisque ce modèle fonctionne sous batterie. L’installation est donc bien plus simple : il suffit d’installer la plaque de fixation au mur à l’aide de deux vis fourni, puis y insérer la sonnette. La marque affirme que sa sonnette est adaptée à l’extérieur et résiste aux intempéries et aux UV (de -20 à 45 degrés Celsius). Seul bémol, pas de carillon ici, c’est votre smartphone qui vous avertira si l’on a pressé le bouton de votre sonnette. Si vous ne souhaitez passer par votre téléphone, sachez qu’en ce moment, il bénéficie de 5 % de remise.

De son côté, la Xiaomi Smart Doorbell 3 semble jouer aussi la carte du minimalisme. Avec son coloris noir et son petit format, (128 × 60 × 23,5 mm), la sonnette se dissimule plutôt bien dans l’environnement. La firme chinoise opte aussi pour une conception sans fil. La sonnette s’emboîte simplement dans un socle qui se fixe sur votre porte via un adhésif. Et, si vous avez des doutes sur son mode de fixation, la marque assure que si quelqu’un tente de la démonter, la sonnette détecte l’action, déclenche une alarme, enregistre une vidéo et envoie une notification sur votre téléphone. Et contrairement à la solution d’Arlo, la Smart Doorbell de Xiaomi intègre directement un carillon avec sa sonnette. Il s’agit d’un petit boîtier à mettre à l’intérieur, qui est audible même dans les environnements bruyants avec un volume maximal de 79 dB. Il existe quatre modes de volume différents, et même un mode « Ne pas déranger » qui vient désactiver le carillon pour rester au calme. Par contre, il sera difficile de l’intégrer dans votre extérieur, puisqu’elle n’est pas étanche. Il faudra donc s’assurer qu’elle soit à l’abri.

Des images nettes pour bien discerner les visiteurs

Pour la troisième génération de sa Smart Doorbell, Xiaomi propose une définition 2K. Avec une telle résolution, la sonnette du constructeur chinois offre un rendu d’images nettes et bien détaillées. Pour obtenir une vision plus large, mais aussi distinguer au mieux la personne qui, sonne, la sonnette dispose d’un objectif ultra-grand-angle de 107°. La sonnette est d’ailleurs capable d’assurer aussi dans un environnement sombre, grâce à ses quatre lampes infrarouges intégrées. Si nous n’avons pas pu tester cette référence, une fois la nuit tombée, il faut s’attendre à des performances moins bonnes et une perte de qualité.

La sonnette d’Arlo se contente d’une définition en 1080p, et c’est plutôt efficace. Nous l’avons testé, et la qualité vidéo proposée est amplement suffisante : le niveau de détails permet de lire des plaques d’immatriculation et de discerner sans problème les visages de nos visiteurs. La nuit tombée, sa vision nocturne fait bien le travail : la définition reste la même et le sujet est toujours bien visible. L’angle de vision de 180° est ensuite l’une de ses plus grandes forces pour afficher le plus de choses possibles. Elle utilise même un ratio 1:1 pour voir le sol devant votre porte afin de mieux distinguer la personne qui sonne, ou bien apercevoir un colis déposé, par exemple. Pour profiter de ce ratio, il faut positionner la caméra à 122 centimètres du sol.

Fonctionnalités et autonomie

Les deux appareils prennent tout leur sens avec l’application. À travers elle, vous pouvez déclencher le flux vidéo en direct à tout moment pour voir ce qui se passe devant votre logement, et de communiquer avec la personne via les haut-parleurs et micro de la sonnette vidéo. Xiaomi propose même de personnaliser un message de bienvenue lorsqu’un visiteur appuie sur la sonnette, ou bien de planifier une phrase lorsque vous attendez un livreur « veuillez déposer le colis à la porte ». Arlo de son côté vient équiper sa sonnette d’une sirène qui sera assez puissante pour faire peur à un potentiel cambrioleur. Vous pouvez la déclencher à distance depuis votre smartphone si un intrus est repéré ou la programmer pour qu’elle sonne dans certaines situations.

Que ce soit celle d’Arlo ou celle de Xiaomi, les deux sont capables de détecter les mouvements, et de distinguer les personnes, des animaux de compagnie et des objets pour éviter les notifications inutiles sur votre smartphone. En revanche, pour garder l’enregistrement, il faudra passer par le cloud d’Arlo, un abonnement qui vous coûtera 2,79 euros/mois. Alors que celle de Xiaomi, les vidéos, elles, pourront être stockées durant trois jours gratuitement, et cela, sans carte mémoire ni abonnement aux services cloud. Pour finir sur l’autonomie, l’Arlo Essential Wire-Free Doorbell dispose d’une batterie de 6 500 mAh, contre 5 200 mAh sur la Xiaomi Smart Doorbell 3. Avec une batterie plus importante, la sonnette Arlo promet six mois d’utilisation, mais durant notre test, elle a pu tenir plus d’un mois avec des passages réguliers et des mouvements détectés. La marque Xiaomi, elle, assure que sa sonnette est utilisable pendant près de 5 mois, mais cette donnée a été obtenue dans des conditions spécifiques (25 °C, 20 vidéos de 10 secondes prises chaque jour, sans autre opération). Il faudra plutôt voir ce chiffre à la baisse.

Alors, Arlo ou Xiaomi ?

L’heure est venue de faire son choix. Après avoir détaillé la sonnette de Xiaomi et celle d’Arlo, laquelle vaut-elle mieux choisir ? Pour 10 euros de plus, est-il plus intéressant de se diriger vers la solution du constructeur américain Arlo ?

Difficile de la conseiller au vu du tarif de la Xiaomi Smart Doorbell 3. L’appareil conçu par le géant chinois est une solution clé en main. Le carillon est bien inclus avec la sonnette, et ne nécessite pas de frais supplémentaires, contrairement à celle d’Arlo, qui vend séparément son carillon et demande d’utiliser son smartphone pour être avertis. Quant à ses performances, elle propose une meilleure définition pour un rendu d’image nette et plus détaillée. Sa capacité de détecter les mouvements marchera aussi bien de jour comme de nuit. En revanche, cette sonnette ne dispose pas de certification pour l’utiliser à l’extérieur. Donc, assurez-vous, avant de l’acheter, qu’elle soit à l’abri lorsqu’il pleut par exemple.

Si vous êtes plutôt attirée par la sonnette d’Arlo, il faudra s’attendre à des frais supplémentaires pour profiter pleinement de son appareil. En souscrivant à l’abonnement (avec un essai de 90 jours), les vidéos seront stockées dans le cloud pendant 60 jours, ou encore personnaliser des zones à surveiller. Des fonctionnalités que l’on retrouve sur une caméra de surveillance connectée, mais sans vous abonner, vous aurez toujours accès au flux vidéo en direct depuis l’application et à la communication avec quelqu’un qui aurait appuyé sur la sonnette. Enfin, pour ce qui a de la qualité vidéo, elle est bonne de jour comme de nuit.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, retrouvez notre test complet sur l’Arlo Essential Wire-Free Video Doorbel.

Si la sonnette de Xiaomi ou celle du fabricant Arlo ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres solutions disponibles sur le marché. Pour les découvrir, nous avons regroupé dans ce guide les meilleures sonnettes connectées en 2023.

