Huawei Watch GT 3 Pro : le magnifique modèle « Elegant » coûte 200 € de moins

La montre connectée Huawei Watch GT 3 Pro propose non seulement une batterie de fonctions pour le sport et la santé, mais également un design hyper élégant. En ce moment, vous pouvez la trouver à 399 euros au lieu de 599 euros chez Boulanger.

Officialisée au printemps dernier, la Huawei Watch GT 3 Pro se démarque de la concurrence grâce à son design léché, conçu à base de matériaux nobles, mais aussi avec sa fiche technique complète. Autonomie, capteurs précis, suivi efficace des activités sportives… Cette montre connectée a de très bons atouts, dont il est actuellement possible de profiter pour 200 euros de moins grâce à une promotion bienvenue.

Les atouts de la Huawei Watch GT 3 Pro

Un design ultra élégant et luxueux

Un écran AMOLED de 1,43 pouce

Des capteurs précis pour la santé

Initialement affichée à 599 euros, la Huawei Watch GT 3 Pro (modèle Elegant) est désormais disponible à 399 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Huawei Watch GT 3 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Huawei Watch GT 3 Pro au meilleur prix ?

Une montre aux allures résolument premium

Si la Huawei Watch GT 3 Pro parvient à se démarquer de nombreux concurrents, c’est en grande partie grâce à son design. En effet, la marque a opté pour des matériaux nobles pour concevoir cette récente montre connectée. Le modèle Elegant présenté ici adopte ainsi un cadran de 43 mm et un bracelet tous les deux blancs et conçus en céramique nanocristalline, une matière qui démontre une belle solidité sur la durée. L’élégance est clairement de mise ici : on aura même presque l’impression de porter une montre de luxe.

On poursuit dans les caractéristiques premium avec le bel écran AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels) niché au sein du boîtier. Cette dalle marque notamment des points pour sa bonne luminosité et son haut niveau de contrastes, qui faciliteront grandement la lecture des informations affichées. Le mode Always-On est également de la partie.

Un coach de sport efficace

Comme un grand nombre de montres connectées sur le marché, la Huawei Watch GT 3 Pro est doté de différents capteurs (accéléromètre, thermomètre, cardiofréquencemètre…) permettant d’obtenir des informations précieuses sur votre santé au quotidien. Suivi du sommeil, mesure de la fréquence cardiaque ou de la saturation en oxygène de votre sang (SpO2), estimation du niveau de stress, calcul du nombre de pas, mesure de votre température… La montre remplira un grand nombre de tâches chaque jour. On regrettera peut-être l’absence d’analyse des mesures de la part de Huawei, ce que proposent pourtant d’autres marques.

On se consolera avec un suivi très efficace du sport. La montre met d’abord à disposition pas moins d’une centaine de types d’entraînement, dont certaines activités plutôt originales, comme le golf ou la plongée. Lors de notre test, le modèle de Huawei s’est réellement fait remarquer avec son mode « course à pied », pour lequel la montre offre des éléments plus proches d’une montre de sport qu’une basique montre connectée, comme par exemple des alertes de zones de fréquence cardiaque, le temps de récupération ou encore l’estimation de la VO2 max. L’application Huawei Health permet par ailleurs la création d’un plan d’entraînement selon différents objectifs.

Enfin, l’autonomie de la Huawei Watch GT 3 Pro est aussi à saluer puisque celles et ceux qui n’utilisent pas la montre pour leurs activités physiques pourront tabler sans trop de soucis sur deux semaines d’autonomie (à condition de désactiver le mode Always-On). Autrement, avec l’Always-On et le SpO2 activés, de même que le GPS, la montre a été capable de tenir durant 5 jours et 21 heures lors de notre test. Concernant la recharge, qui peut se faire via un chargeur induction, vous pourrez gagner 19 points de batterie en seulement 10 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei Watch GT 3 Pro.

Si vous souhaitez comparer la Huawei Watch GT 3 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.