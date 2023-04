Ce pack Samsung Galaxy Buds 2 Pro + chargeur sans fil est à -43 % jusqu’à la fin du mois

Les packs contenant deux produits permettent généralement de faire de très bonnes affaires, y compris sur des articles tech plutôt onéreux de base. C'est par exemple le cas pour le pack Samsung qui comprend des Galaxy Buds 2 Pro ainsi qu'un chargeur sans fil de 15 W : grâce à des réductions et à une ODR, le tout peut vous revenir à 129 euros au lieu de 229 euros chez Darty.

Pour faire de vraies bonnes affaires, il est souvent conseillé d’acheter des produits tech en pack. Il n’y a qu’à voir le pack Samsung actuellement proposé, qui comporte des Samsung Galaxy Buds 2 Pro ainsi qu’un chargeur sans fil de la même marque, d’une puissance de 15 W. En ce moment, il est ainsi possible d’obtenir ces écouteurs sans fil compacts dotés de la réduction de bruit active ainsi que ce chargeur léger et compatible charge Qi pour moins de 130 euros grâce à une pluie de promotions.

Ce qu’il faut savoir sur ce pack Samsung

Des écouteurs sans fil avec audio spatial

La réduction de bruit active disponible

Un chargeur de 15 W compatible charge Qi

Actuellement proposé à 229 euros, le pack comprenant des Samsung Galaxy Buds 2 Pro et un chargeur sans fil Samsung de 15 W peut vous revenir à 129 euros chez Darty grâce à un code promo de 50 euros (BUDS2PRO50) et à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 30 avril 2023. Sachez également que vous pouvez obtenir gratuitement un étui violet pour vos Galaxy Buds 2 Pro : il vous suffira simplement de glisser le produit dans votre panier afin de bénéficier de l’offre.

Des écouteurs légers avec la réduction de bruit active

Légers et compacts, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro, qui ne pèsent que 5,5 g chacun, sont dotés d’une forme arrondie qui leur permet de se loger correctement dans les oreilles. Ils adoptent également un format intra-auriculaire, ce qui leur permet non seulement de rester bien en place, y compris durant des séances de sport, mais aussi d’assurer une bonne isolation passive, primordiale pour profiter d’une bonne réduction de bruit active. Une technologie que proposent bel et bien les Galaxy Buds 2 Pro : munis de trois microphones intégrés dans chaque écouteur, ces true wireless sont capables de gommer, ou du moins diminuer les bruits extérieurs. Si les sons ambiants seront correctement filtrés, la réduction de bruit sera un peu en deçà de celle proposée par d’autres concurrents.

Là où les Samsung Galaxy Buds 2 Pro pourront réellement se démarquer, c’est par leur intégration d’un nouveau codec « Hi-Fi », intitulé Samsung Seamless Codec Hi-Fi. Celui-ci permet de grimper jusqu’à un taux d’échantillonnage de 24 bits, donc de transmettre plus de données sonores qu’avec des codecs classiques que sont l’AAC ou le SBC. Mais pour en profiter, il faudra posséder un smartphone Samsung, qui tourne sous la version 4 de One UI. On note par ailleurs la présence de l’audio spatial, compatible uniquement avec les smartphones et tablettes de la marque. Enfin, côté autonomie, les Galaxy Buds 2 Pro ont pu tenir 4h45 avec un volume à 60 %, en activant la réduction active du bruit et en passant par une connexion par le codec AAC lors de notre test.

Un chargeur efficace et rapide

Egalement inclus dans ce pack, le chargeur sans fil Samsung démontrera réellement toutes ses compétences avec les produits de la marque coréenne, et ce, grâce au protocole propriétaire Fast Charge : la puissance de charge pourra ainsi grimper jusqu’à 15 W. En revanche, pour les autres appareils compatibles, cette puissance se stabilisera à 5 W, grâce à la certification Qi. Notez que pour atteindre les 15 W promis, la marque a dû intégrer un ventilateur chargé d’assurer le refroidissement de l’appareil. Sachez aussi que pour que le Pad soit utilisé dans les meilleures conditions, vous devrez vous munir d’un adaptateur secteur 25 W et un câble USB-C vers USB-C.

Enfin, ce chargeur sans fil marque aussi des points grâce à son design discret, et surtout à sa surface suffisamment large pour que l’on puisse y poser différents appareils. Il pourra tout à fait trouver une place sur un bureau ou une table de chevet, sans qu’il ne prenne trop de place. Si vous souhaitez le placer dans une chambre, ses voyants lumineux, qui indiquent le niveau de chargement, s’adouciront la nuit tombée pour ne pas vous aveugler avant de vous endormir.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

