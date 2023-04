MacBook Air M2 : vous ne trouverez pas moins cher que chez E.Leclerc pour ce puissant laptop

Les promotions sur les MacBook d'Apple sont rares, alors les grosses réductions sont d'autant plus saluées par les amateurs de la marque à la Pomme. Actuellement, c'est Leclerc qui propose le prix le moins élevé pour le MacBook Air M2 (8 + 256 Go) : il est ainsi proposé à 1 299 euros au lieu de 1 499 euros.

C’est en 2022 qu’Apple a intégré sa puce surpuissante M2, successeure de la très réussie M1, dans son MacBook Air, deux ans après la sortie du modèle précédent. Non seulement cette référence est bien plus performante, mais elle adopte aussi un tout nouveau design, après plusieurs années sans évolution majeure. Mais bien souvent, son prix jugé trop élevé constituait un véritable frein à l’achat. Si ce laptop premium vous fait tout de même de l’œil, sachez qu’il bénéficie heureusement d’une promotion rare de 200 euros.

Les atouts du MacBook Air M2

Un design toujours aussi premium

Un sublime écran de 13,6 pouces

Une puce M2 très puissante

Lancé à 1 499 euros, le MacBook Air M2 (8 + 256 Go) est désormais affiché à 1 299 euros chez Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le MacBook Air M2. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple MacBook Air 2022 M2 au meilleur prix ?

Un design aux finitions très soignées

Il aura fallu attendre 2022 pour qu’Apple change enfin le design de son MacBook Air, après avoir conservé la même apparence pendant plusieurs années. Cette fois-ci, le récent MacBook Air M2 est bien plus moderne, avec des bords amoindris autour de l’écran ou encore un nouveau système de haut-parleur dissimulé dans la charnière. Notons aussi l’apparition d’une encoche sur le haut de l’écran, qui n’est malheureusement pas bien intégrée, selon nous, puisqu’elle prend une place trop importante. La barre de menu du logiciel peut même dépasser du côté droit de cette encoche. Par ailleurs, on aurait aimé que les patins sous le laptop soient un peu plus accrochants.

En revanche, ce qui ne change pas (et heureusement), ce sont les finitions toujours aussi soignées, qui caractérisent tous les produits de la firme de Cupertino. Le tout est complété par le très bon clavier aux touches rétroéclairées, ainsi que par le large trackpad confortable. Concernant l’écran du MacBook Air M2, celui-ci ne profite pas de l’OLED, mais du « Liquid Retina » (soit du LCD IPS) sur 13,6 pouces, avec une définition de 560 x 1 664 pixels. La dalle sera tout de même très agréable à regarder, aussi bien sous une faible luminosité qu’avec un éclairage ambiant un peu vif. Toutefois, gare aux reflets du soleil, car l’écran est plutôt brillant.

La puce M2 et sa haute puissance

Le MacBook Air M2 est équipé de la puissante puce M2, dont l’une des principales nouveautés est le passage à un GPU plus imposant qui peut monter à 10 cœurs. Globalement, le MacBook Air M2 profite de gains de performance notables par rapport à la version précédente : il fera tourner sans problème les tâches standards comme la navigation web, la consultation de contenus divers ou encore des travaux de bureautique. Toutefois, les créatifs et celles et ceux qui ont besoin d’exécuter des tâches plus gourmandes devront plutôt se tourner vers un MacBook Pro. Notez aussi que le MacBook Air a la particularité de ne pas intégrer de ventilation active : on aura donc ici une machine très silencieuse.

Enfin, le MacBook Air M2 brille aussi au niveau de son autonomie, qui s’est révélée impressionnante au cours de notre test. En veille, le MacBook Air M2, qui embarque une batterie de 52,6 Wh, pourra ainsi tenir pendant plusieurs nuits, sans que la batterie ne baisse drastiquement. À l’usage, le laptop sera capable de fonctionner durant de nombreuses heures, s’il n’est pas trop poussé dans ses retranchements et que vous n’ouvrez pas mille onglets à la fois. Evidemment, tout dépendra donc de la nature de vos usages.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Air 2022 M2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres produits d’Apple avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide qui vous conseille quel MacBook ou Mac choisir en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.