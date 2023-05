Le prix du Samsung Galaxy Z Fold 4 n’a jamais autant dégringolé que pendant les French Days

Quatrième itération du smartphone pliant phare de Samsung, le Galaxy Z Fold 4 est une vraie réussite grâce aux améliorations apportées par la marque. C'est durant ces French Days qu'il devient encore plus intéressant, puisque son prix passe de 1 799 euros à 1 499 euros chez plusieurs e-commerçants.

Les smartphones pliants divisent en raison de leur taille imposante. Pourtant, ces appareils sont de réels concentrés de technologie, et leur popularité ne cesse de grandir. L’un des meilleurs représentants du smartphone pliant est sans conteste le Samsung Galaxy Z Fold 4, digne successeur du très bon Galaxy Z Fold 3. En attendant la sortie prochaine du Galaxy Z Fold 5, mieux vaut continuer à miser sur la quatrième itération du pliant coréen, d’autant plus que son prix bénéficie d’une promotion considérable pendant ces French Days.

Les points essentiels du Samsung Galaxy Z Fold 4

Un smartphone pliant toujours aussi robuste

Deux écrans rafraîchis à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 8+ Gen 1

Initialement affiché à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 4 (256 Go) est désormais proposé à 1 499 euros à la Fnac, chez Darty et sur Amazon.

Sachez que le performant Samsung Galaxy Z Flip 4 (128 Go), autre pliant de la marque, est aussi disponible en promotion à la Fnac : il est disponible à 899 euros au lieu de 1 109 euros.

Deux écrans qui en jettent

À première vue, le Samsung Galaxy Z Fold 4 ressemble en tous points à son prédécesseur. Pourtant, quelques légers changements ont été opérés par la marque sud-coréenne : par exemple, le smartphone est plus léger que le Z Fold 3 (263 grammes au lieu de 271 grammes), ce qui facilite sa prise en main. Ce qui n’a pas changé, en revanche, c’est la taille des deux écrans de l’appareil, qui se démarque évidemment par sa transformation en mini tablette une fois déplié. Ouvert, le Z Fold 4 dévoile une dalle interne de 7,6 pouces QXGA+ (soit 2 176 x 1 812 pixels), qui bénéficie de la technologie AMOLED ainsi que du mode 120 Hz adaptatif, soit l’assurance d’une belle fluidité dans la navigation. La dalle externe HD+ (2 136 x 904 pixels), de 6,2 pouces, profite aussi de ces deux technologies.

Si l’écran externe vous permettra d’effectuer tous types de tâches rapides (changer de musique, répondre rapidement à un message…), l’utilisation de l’écran interne ressemblera bien plus à celle que l’on peut avoir avec une vraie tablette. On pourra ainsi regarder des films et séries ou jouer à des jeux sur une surface bien plus grande, ce qui s’avère vraiment confortable.

Des performances de haute volée

Un smartphone aussi imposant se devait de proposer de très bonnes performances pour suivre le rythme. C’est bel et bien le cas ici, puisque le Z Fold 4 embarque un Snapdragon 8+ Gen 1, qui permettra notamment de lancer des jeux gourmands dont les paramètres graphiques pourront être poussés au maximum. Les tâches classiques tourneront également avec fluidité, et on profitera aussi de la dernière version de One Ui. Côté autonomie, le Samsung Galaxy Z Fold 4 se fait aussi remarquer grâce à sa batterie de 4 400 mAh, capable de faire tenir le smartphone durant une journée sans problème, malgré sa puissance. On regrettera toutefois que la charge rapide ne dépasse pas 25 W.

Enfin, côté photo, le Z Fold 4 propose une belle polyvalence avec son capteur principal de 50 mégapixels (contre 12 mégapixels pour le Fold 3), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Mention spéciale pour le capteur principal, qui offre des clichés aux couleurs très vives (voire bien plus que dans la réalité, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde), et pour la capacité du Fold 4 de filmer en 4K à 60 fps avec en plus une très bonne stabilité.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Fold 4.

Lire aussi

Quel est le meilleur smartphone Samsung Galaxy à acheter en 2023 ?

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

