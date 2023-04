TV QLED Samsung 55″ (100 Hz) à prix cassé, PC gamer (RTX 4060) en promo et pack Philips Hue pas cher — les deals de la semaine

Vous n'avez pas pu suivre les bons plans publiés récemment ? Voici un récap des meilleurs deals encore disponibles : le TV QLED Samsung de 55 pouces à 649 euros seulement, un pack Philips Hue pas cher et un PC gamer (RTX 4060) à un prix alléchant. Il y a même un forfait qui coûte moins cher qu'un kebab.

Au cours de cette semaine, de nombreuses offres ont été traitées. Si vous n’avez pas eu l’occasion de suivre méticuleusement les bons plans publiés ces derniers jours, pas d’inquiétude. Pour vous aider à rattraper tout cela, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées et qui sont toujours disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

QLED Samsung : ce TV 4K de 55 pouces (100 Hz) est à -40 % grâce à cette offre

Les atouts du Samsung 55Q70A

Sa dalle QLED de 55 pouces compatible 4K HDR et HDR10+

Ses fonctionnalités gaming : 4K@120 Hz

TizenOS et ses nombreuses applications

Au lieu de débourser plus de 1 000 euros au lancement, le téléviseur Samsung QLED 4K 55Q70A (2021) s’affiche désormais au prix de 649,99 euros sur le site Cdiscount.

Ce PC portable embarque un combo RTX 4060 + i5 13e gen pour un prix alléchant

Les points essentiels de ce laptop gaming HP Victus

Une dalle Full HD de 16,1 pouces + 144 Hz

Combo i5-13500H + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 139 euros, le laptop gaming HP Victus 16-r0024nf est désormais proposé à 999 euros chez Cdiscount. Notez tout de même que ce PC portable est fourni sans Windows.

Philips Hue White : Amazon vend un pack d’ampoules connectées pas cher

Pour en savoir encore plus, lisez notre tutoriel pour bien débuter avec les Philips Hue.

Les ampoules Philips Hue White en bref

Simples d’installation et d’utilisation

Elles consomment peu avec le protocole ZigBee

Compatibles avec Alexa, Google Assistant et Siri

Au lieu de 34,99 euros habituellement, le pack de deux ampoules Philips Hue White est maintenant disponible en promotion à 29,99 euros chez Amazon.

Ce forfait mobile avec 20 Go de 4G coûte moins cher qu’un kebab par mois

Que propose ce forfait 30 Go de Cdiscount mobile ?

30 Go de données 4G en France + 10 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau Bouygues Telecom

Actuellement, le forfait mobile avec 20 Go de 4G (sans engagement) de Cdiscount mobile est proposé à seulement 5,99 euros par mois, y compris après un an.

Sachez aussi que pour 3 euros de plus par mois, vous pouvez acquérir un forfait de 70 Go chez ce même MVNO, soit 8,99 euros par mois. Et, pour 4 euros de plus, il y a un forfait 100 Go, soit 9,99 euros par mois.

