Google Nest Hub : l’enceinte connectée avec écran tactile est à -40 % grâce aux French Days

Avec les Echo d'Amazon et les HomePod d'Apple, nous sommes plutôt habitués aux enceintes connectées dotées exclusivement de fonctionnalités audio. De son côté, Google a fait le choix de se démarquer avec la Google Nest Hub, une enceinte connectée avec un écran tactile. Grâce aux French Days, le dernier modèle de cette enceinte voit son prix passer de 99 euros à 59 euros chez Darty et la Fnac.

Sorti en 2018, le premier modèle de l’enceinte Google Nest Hub a fait le choix de se démarquer avec un écran LCD tactile que d’aucuns trouveraient plus pratique qu’une enceinte connectée basique. En 2021, le second modèle est paru avec quelques nouveautés au programme dont un rendu audio amélioré et des capteurs de mouvement et de température. Avec les French Days, cette enceinte connectée profite d’une ristourne de 40 %.

La Google Nest Hub (2e génération) propose :

Un écran tactile offrant plus de fonctionnalités

Le suivi du sommeil intégré

Une simplicité d’utilisation

Au lieu de 99 euros habituellement, la Google Nest Hub (2e génération) est maintenant disponible en promotion à 59 euros chez la Fnac et Darty.

Un assistant du quotidien avec écran tactile de 7 pouces

Si vous cherchez une différence entre le premier et le deuxième Google Nest Hub, cela peut vous prendre longtemps tant ils sont similaires. On retrouve notamment ce même écran IPS-LCD de 7 pouces avec une définition de 1 024 x 600 pixels. Si la résolution n’a rien d’attrayant, le format compact de cette dalle vous permettra de la ranger où vous voulez étant donné le peu de place qu’elle prend. Vous pourrez la ranger sur votre table de chevet ou sur le plan de travail de votre cuisine pour pouvoir suivre les étapes d’une recette.

Bien entendu, Google propose son OS maison capable d’être associé avec plusieurs de vos objets connectés. Vous avez les mêmes fonctionnalités qu’une enceinte Google Nest classique, à savoir lancer de la musique, connaître la météo, programmer un minuteur, en plus de ce que l’écran et la fonction Chromecast vous permettent de faire. Vous pouvez lancer Netflix ou Disney+ depuis l’un de vos appareils pour le streamer sur cet écran ou lancer YouTube directement sur la Google Nest Hub 2.

Des nouveautés bienvenues au programme

Cette dernière version de la Google Nest Hub se voit rehaussée avec de nouveaux capteurs de mouvement et de température qui permettent entre autres d’assurer un suivi de votre sommeil. En analysant vos ronflements, la luminosité ambiante, la température de la pièce et vos mouvements lorsque vous dormez, l’enceinte peut vous aider à prendre de bonnes habitudes afin d’améliorer la qualité de votre sommeil. Vous n’avez rien à craindre pour ce qui est de votre confidentialité, cette enceinte ne dispose d’aucune caméra, mais d’un capteur radar.

Google a revu sa copie également sur la partie audio et a d’abord ajouté un micro supplémentaire pour améliorer la reconnaissance vocale. La Google Nest Hub 2 peut également mettre de l’ambiance chez vous avec son nouveau haut-parleur large bande avec un transducteur de 43,5 mm. Concrètement, cela donne un son clair et plus puissant, la firme de Mountain View indique d’ailleurs qu’on retrouve 50 % de graves en plus et cela se ressent à l’écoute.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Google Nest Hub (2e génération).

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

