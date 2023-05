Cette serrure connectée qui s’ouvre avec votre smartphone est à -30 % durant les French Days

Les objets connectés se diversifient autant que faire se peut et prennent la place de chaque objet de notre quotidien. Après les enceintes, les ustensiles de cuisines, la montre et même le potager d'intérieur, voici la serrure connectée qui n'a pas besoin d'une clé pour s'ouvrir. Avec les French Days qui ont réduit son prix, vous pouvez retrouver la serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 à 119,99 euros au lieu de 169,99 euros chez Cdiscount.

Nuki est une entreprise autrichienne qui fait partie des rares à avoir popularisé la serrure connectée, une serrure qui se passe des clés traditionnelles et qui s’ouvre grâce à votre smartphone. Vous n’aurez plus à paniquer lorsque vous perdez vos clés si vous n’en avez plus besoin. Nuki propose deux modèles de serrure connecté, celui dont nous parlons ici est le modèle d’entrée de gamme qui saura vous simplifier la vie à moindre coût. Durant les French Days, la Nuki Smart Lock 3.0 profite d’une ristourne de 50 euros.

La Nuki Smart Lock 3.0, c’est quoi exactement ?

Une serrure connectée facile à installer

Verrouillage et déverrouillage automatique

Une application dédiée avec un historique des entrées et des sorties

Possibilité de créer jusqu’à 100 « doubles » de clé

Au lieu de 169,99 euros habituellement, la Nuki Smart Lock 3.0 est maintenant disponible en promotion à 119,99 euros chez Cdiscount.

Une serrure simple à installer et sans outils

Installer la Nuki Smart Lock 3.0 ne requiert ni vissage ni perçage, dans le pire des cas, vous devriez acheter un cylindre universel si celui que vous avez déjà n’est pas compatible. Il suffit ensuite d’installer la Smart Lock directement sur votre serrure existante, du côté intérieur de votre porte d’entrée. Après ces deux trois minutes de bricolage, vous devrez appairer votre nouvelle serrure connectée à votre smartphone via l’application dédiée. Vous n’aurez pas besoin de créer un compte, la serrure et votre smartphone fonctionneront tout de même ensemble grâce au Bluetooth.

La Nuki Smart Lock 3.0 est maintenant prête à l’emploi, vous n’avez plus besoin de clés pour rentrer chez vous. Et dans le cas où c’est votre smartphone que vous perdez et non vos clés, vous pouvez toujours utiliser ces dernières, même avec la serrure connectée installée. Retenez cependant que la Nuki Smart Lock 3.0 n’est pas autosuffisante en énergie et qu’elle fonctionne avec des piles AA qu’il faudra changer tous les quelques mois.

Déverrouillage automatique et autres fonctionnalités au programme

Vous l’aurez compris, la fonction principale de cette serrure connectée est de se déverrouiller et de se verrouiller automatiquement grâce au Bluetooth de votre smartphone. Le processus est automatique, mais vous pouvez aussi le faire manuellement sur votre smartphone ou votre montre connectée. Avec l’application Nuki Smart Lock, vous pouvez également attribuer jusqu’à une centaine de doubles de clé virtuelle à vos proches et avoir accès à un historique pour savoir qui a passé le seuil de votre porte et quand.

D’autres fonctionnalités sont disponibles avec le Nuki Bridge (vendu séparément pour 99 euros) telle que la possibilité de contrôler votre serrure à distance. Pratique, par exemple, pour déverrouiller votre porte à un visiteur qui n’a pas de double, à un livreur ou aux secours si vous êtes absent. Dans le dernier cas, cela peut éviter de retrouver sa porte d’entrée totalement défoncée. Vous pouvez également vous procurer un Power Pack, genre de batterie amovible qui assure plus d’autonomie et se recharge via son port USB-C.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.