C’est sur Amazon que l’iPhone 14 Pro est le plus abordable pendant les French Days

Dernier fleuron de la firme californienne, l’iPhone 14 Pro est un smartphone sans aucun point faible majeur et agréable à utiliser. Pour les French Days, sa version 128 Go passe de 1 329 euros au lieu de 1 179 euros.

Si l’on commence à entrevoir les caractéristiques du prochain iPhone, c’est en septembre qu’il se dévoilera totalement. En attendant son arrivée, l’iPhone 14 Pro consiste avec la version Max, ce qui se fait de mieux chez Apple. Dynamic Island, mode Always-On, des performances toujours plus élevées, un écran de qualité… Et maintenant qu’il coûte 150 euros de moins, il sera plus facile de sauter le pas.

Ce qu’on apprécie de l’iPhone 14 Pro

Un écran Oled bien calibré, lumineux et fluide

Dynamic Island et ses fonctionnalités

Une puce puissante et une bonne endurance

Lancé à 1 329 euros, l’iPhone 14 Pro (128 Go) bénéficie de 11 % de remise pour revenir à 1 179 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPhone 14 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



Des nouveautés appréciables

Avec ses contours en acier inoxydable et un dos en verre dépoli, l’iPhone 14 Pro est bien exécuté. Cette génération ajoute la fonction Dynamic Island : l’encoche se mue en une pilule pour accueillir la caméra frontale et les capteurs nécessaires à Face ID. Cette pilule s’intègre parfaitement à l’interface logicielle, puisqu’elle interagit automatiquement avec vos notifications et vos widgets via des animations.

L’iPhone 14 Pro introduit (enfin) l’Always-On Display. Une fonctionnalité parfaitement maitrisée ici, qui permet d’afficher constamment les informations comme la date et l’heure. Sinon, la dalle de 6,1 pouces est toujours Oled avec des couleurs très fidèles et une bonne luminosité, mais aussi un taux de rafraichissement allant de 1 à 120 Hz pour une navigation plus agréable. Autre nouveauté : l’arrivée d’un objectif téléphoto et surtout une résolution de 48 mégapixels pour le capteur principal font la différence. Ce dernier permet un zoom x2 en numérique et des photos toujours aussi impeccables. La vidéo offre aussi une stabilité de tous les instants.

Des performances décuplées

Dans les entrailles de l’iPhone 14 Pro, on retrouve la puce A16 Bionic annoncée comme 10 % plus puissante (au niveau CPU) que la génération précédente. Cette puce offre une prestation parfaite, tant au niveau de ses performances, de la chauffe et de sa stabilité dans le temps. Puis avec iOS 16 à la clé, vous profiterez d’une interface toujours fluide et simple à utiliser.

Maintenant bon élève sur la partie de l’autonomie, l’iPhone 14 Pro est capable de tenir une très grosse journée d’autonomie, et ce, même avec le mode Always On activé. En revanche, la charge est toujours lente. Au bout de 30 minutes, le 14 Pro récupère 50 % de charge avec un adaptateur de 20 W (ou plus), qui n’est pas inclus pour rappel.

Si vous souhaitez un avis plus détaillé, voici notre test complet sur l’iPhone 14 Pro.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

