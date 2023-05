Ce forfait mobile pas cher avec 50 Go de 4G est le plus intéressant des French Days

Si vous attendiez les French Days pour changer de forfait mobile et opter pour une offre nettement moins chère, votre patience pourrait bien être récompensée. Cdiscount mobile propose un forfait mobile 4G de 50 Go pour seulement 7,99 euros par mois.

Pendant les French Days, il est possible de faire de très bonnes affaires sur une foule de produits Tech, mais pas seulement. Les opérateurs mobiles se lancent aussi dans la course aux promotions. Certains offres méritent clairement le détour, comme celle actuellement proposée par le MVNO Cdiscount mobile : un forfait mobile 4G de 50 Go pour moins de 8 euros par mois, et en plus, la carte SIM triple découpe ne coûte que 1 euro durant les French Days.

Que trouve-t-on dans ce forfait de Cdiscount mobile ?

50 Go de données 4G en France métropolitaine + 11 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau Bouygues Telecom

La carte SIM triple découpe à 1 euro au lieu de 10 euros

Jusqu’au 9 mai 2023 inclus, le forfait mobile 4G 50 Go de Cdiscount mobile (sans engagement) est proposé à 7,99 euros par mois. De plus, la carte SIM triple découpe est proposée à 1 euro au lieu de 10 euros jusqu’à la fin des French Days.

Une quantité de data satisfaisante

Certaines personnes n’ont pas besoin d’un forfait mobile doté d’une énorme enveloppe de données 4G. L’offre de Cdiscount mobile s’adresse à ces utilisateurs : le forfait présenté ici propose 50 Go de données 4G. Certes, la quantité tranche avec celles proposées par les forfaits de plus de 100 Go, mais elle suffira amplement à celles et ceux qui n’ont pas besoin de naviguer de longues heures sur Internet. Cela ne vous empêchera pas de pouvoir surfer confortablement sur le web, de regarder des vidéos, d’écouter de la musique ou même de regarder un épisode de série en streaming. Pour ne pas épuiser votre enveloppe de data trop rapidement, on vous conseille tout de même de vous connecter à votre Wi-Fi chez vous ou dans le lieu où vous vous trouvez sur le moment, si possible. Notez tout de même que le débit sera réduit au-delà des 50 Go.

Par ailleurs, si vous comptez voyager hors de la France métropolitaine dans les prochains mois, sachez que vous aurez aussi droit à une enveloppe supplémentaire de 11 Go de 4G depuis les pays de l’Europe (30 destinations) et les DOM (8 destinations). Vous pourrez ainsi continuer à utiliser votre forfait de manière confortable.

Le réseau de Bouygues Telecom, l’un des meilleurs

Le forfait mobile de Cdiscount comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Enfin, Cdiscount mobile étant un opérateur virtuel, l’opérateur Bouygues Telecom vous sera attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Vous aurez donc l’assurance de bénéficier d’un réseau national de qualité : l’opérateur français couvre 94 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP. Concernant les débits en 4G, l’organisme a indiqué une moyenne de 55 Mbit/s pour Bouygues Telecom (en 2021), ce qui est plus que correct, même si le taux est inférieur à celui d’Orange (110 Mbits/s).

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe, alors qu’en temps normal, le coût s’élèverait à 10 euros. Heureusement, les French Days sont passés par là. La réduction s’appliquera jusqu’au 9 mai, date de fin de l’opération.

Et, si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.