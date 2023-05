L’iPhone 14 est quasiment au meilleur prix possible

Lancé en septembre dernier, l'iPhone 14 a beau partager un grand nombre de points communs avec son prédécesseur, il n'en demeure pas moins d'un excellent smartphone premium. Malheureusement, son prix de base élevé reste un frein pour beaucoup de potentiels acquéreurs. Mais, c'est actuellement moins le cas pendant les French Days : l'iPhone 14 est en effet disponible à 849 euros au lieu de 1 019 euros sur Amazon.

Les promotions sur les produits Apple sont particulièrement scrutées par les amateurs de la marque à la Pomme. D’autant plus depuis que la firme a augmenté ses prix dans un contexte d’inflation. Par exemple, l’iPhone 14, le smartphone premium le moins cher de sa gamme lancée en septembre dernier, se négocie en temps normal à plus de 1 000 euros, alors que les différences avec l’iPhone 13 ne sont pas très nombreuses. L’iPhone 14 devient donc bien plus recommandable lorsque son prix baisse, comme c’est le cas actuellement durant les French Days : le smartphone a ainsi droit à une réduction de près de 20 %.

Les points forts de l’iPhone 14

Une dalle OLED de 6,1 pouces

Une puce A15 puissante

Une autonomie de deux jours

Initialement proposé à 1 019 euros, l’iPhone 14 est désormais affiché à 849 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez payer votre iPhone 14 encore moins cher, sachez que l’édition (Product) RED peut vous revenir à 799 euros au lieu de 1 019 euros à la Fnac grâce à une réduction doublée d’un bonus reprise de 100 euros.

Un air de déjà-vu, mais des finitions toujours exemplaires

Même format rectangulaire, mêmes bords arrondis en aluminium brossé, même dos en verre… Il est évident que l’iPhone 14 est, esthétiquement, une copie de son prédécesseur, l’iPhone 13. Pour la nouveauté, on repassera, mais ce choix n’est pas forcément mauvais, bien au contraire : on profite par la même occasion des finitions soignées et élégantes caractéristiques des produits d’Apple.

Concernant son écran, l’iPhone 14 embarque une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, qui offre une bonne luminosité et des contrastes infinis. On regrettera tout de même l’absence d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz, une caractéristique réservée aux plus premiums de la gamme. Ici, on se contentera donc du 60 Hz, ce qui est peu comparé à d’autres smartphones concurrents qui, eux, proposent du 90 Hz.

Une puce puissante et un bloc photo amélioré

Ce n’est pas habituel de la part de la firme californienne, mais l’iPhone 14 n’intègre pas une nouvelle puce. Ce dernier est propulsé par un processeur A15 Bionic, que l’on retrouvait également dans l’iPhone 13 Pro. En comparaison, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont le droit au SoC A16. Toutefois, cela n’empêche pas l’iPhone 14 classique d’offrir un léger gain de puissance par rapport au modèle précédent, mais sans grande évolution. La puce vous permettra tout de même de faire tourner n’importe quelle application, comme des jeux gourmands, avec une fluidité parfaite. Pour ce qui est de l’autonomie, Apple a mis les bouchées doubles pour proposer une endurance plus satisfaisante que celle des modèles précédents. Cet iPhone est ainsi capable de fonctionner durant deux jours sur une charge sans broncher. Mais petit bémol pour la recharge, (trop) lente.

Enfin, la partie photo de l’iPhone 14 est un poil plus efficace que celle de l’iPhone 13. On retrouve ainsi un capteur principal stabilisé de 12 mégapixels ayant des photosites de 1,9 µm et un objectif ouvrant à f/1,5. Cela permet, selon Apple, de rendre le mode nuit deux fois plus rapide et d’améliorer de 49 % les performances en basse luminosité. La caméra selfie a elle aussi été corrigée et intègre désormais un autofocus. Dans l’ensemble, l’iPhone 14 s’en sort bien dans des conditions correctes et réussit à proposer un mode nuit plutôt efficace. En revanche, dès qu’il est mis en difficulté, comme en mode portrait, en selfie de nuit ou encore en contrejour, le résultat est un peu décevant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’iPhone 14 d’Apple.

