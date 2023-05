699 €, c’est le super prix de ce TV 4K Samsung 75 pouces durant les French Days

Pour changer votre téléviseur, rien de mieux que les French Days pour trouver votre bonheur ! Et, ça tombe bien puisqu’en ce moment, le TV UE75BU8005 Samsung de 75 pouces est à 699 euros seulement, contre 899 euros.

Il est vrai que les téléviseurs Oled et Qled sont de plus en plus populaires sur le marché, mais pour celles et ceux qui souhaiteraient une grande diagonale, le prix peut vite s’envoler. C’est pourquoi il n’est pas inintéressant de se diriger vers des modèles LCD qui sont de très bonnes qualités. Samsung compte de bonnes références, comme le UE75BU8005, qui propose la 4K et HDR10+ sur une dalle géante de 75 pouces. On le trouve aujourd’hui à moins de 700 euros à l’occasion des French Days.

Ce qu’il faut retenir du TV Samsung UE75BU8005

Une dalle LCD de 75 pouces

Avec une définition 4K UHD, HDR, HDR10+ et Dolby Digital Plus

Une Smart TV compatible avec le mode ALLM

Disponible à 899 euros, le téléviseur Samsung UE75BU8005 de 75 pouces s’affiche désormais à 699 euros seulement sur le site Auchan.

Une dalle LCD certes, mais immersive

Au niveau du design de ses TV, Samsung sait y faire. Le modèle UE75BU8005 ne fait pas exception, avec la finesse de son écran et son cadre métal qui rendent l’ensemble plutôt sobre et élégant. Le modèle impressionne par sa taille : 75 pouces (soit 176 centimètres). Il faudra s’assurer d’avoir suffisamment de place dans son salon avant de l’acheter. Cette diagonale est en tout cas plus que confortable pour profiter de ses séries et ses films dans les meilleures conditions.

On est loin de la qualité offerte par les technlogie Oled ou Qled, mais cette dalle LCD propose une belle qualité d’image grâce à sa résolution 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels). Le TV est aussi compatible HDR et HDR10+ pour offrir une qualité d’affichage encore plus optimale devant vos contenus préférés. Couplez ça à la technologie sonore Dolby Digital Plus et vous vous retrouvez avec un bon combo. De son côté, le processeur Crystal Processor assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente en toute circonstance.

Une interface fluide

Ce téléviseur s’appuie sur le système d’exploitation TizenOS de Samsung, qui offre plusieurs fonctionnalités bien pratiques, comme diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. Bien évidemment, les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, sont de la partie. Il est aussi compatible avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby pour toutes vos requêtes vocales. Et si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Pour finir, la connectique est assez complète avec trois ports HDMI et deux ports USB. Malheureusement pas de port HDMI 2.1… Mais, que les joueurs et joueuses se rassurent (un peu), cette référence intègre un optimiseur de jeu, qui s’occupe d’ajuster les paramètres d’images et d’optimiser les graphismes pour chaque type de jeu. Vous aurez aussi droit à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduira la latence.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).