Ce laptop gaming avec RTX 4070 + Ryzen 7 est au meilleur prix pour les French Days

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le PC portable gamer Asus TUF Gaming A17 ne néglige clairement pas sa fiche technique, entre sa récente RTX 4070 et son Ryzen 7 qui lui assurent des performances de haute volée. Étonnement, le prix de cette machine est plutôt contenu au vu de ces caractéristiques très recherchées : cet Asus est en effet proposé à 1 599 euros au lieu de 1 669 euros chez Cdiscount.

Asus fait clairement partie des marques de référence sur le marché des PC portables destinés au gaming, bien plus mobiles et pratiques qu’un ensemble PC + tour standard. Avec sa gamme TUF dédiée au jeu, le constructeur taïwanais propose plusieurs machines aux fiches techniques hyper abouties, à l’image du modèle TUF Gaming A17, qui embarque notamment une RTX 4070 et un Ryzen 7. Si on le retrouve sur certains sites à plus de 1 800 euros, il est aujourd’hui possible de le dénicher à moins de 1 600 euros en ce dernier jour des French Days.

Les points forts du laptop Asus TUF Gaming A17

Une dalle Full HD de 17,3 pouces + 144 Hz

Combo RTX 4070 + Ryzen 7 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 669 euros, mais également proposé à environ 1 800 euros chez Rue du commerce, le laptop gaming Asus TUF Gaming A17 est désormais vendu à 1 599 euros chez Cdiscount. Sachez aussi que les membres CDAV pourront avoir droit à une réduction supplémentaire de 25 euros grâce au code promo 25D299CD.

Des performances de haute volée

Les principaux atouts de l’Asus TUF Gaming A17 se trouvent dans ses entrailles. En effet, ce PC portable est résolument taillé pour le gaming au vu de sa fiche technique pointue. Il embarque tout d’abord une puce AMD Ryzen 7 7735HS, cadencée à 3,2 GHz (boost jusqu’à 4,75GHz), épaulée par 16 Go de mémoire vive. Le tout est complété par une RTX 4070, qui est tout simplement l’une des cartes graphiques les plus puissantes actuellement. Simplement dépassée par les RTX 4080 et 4090, elle assure tout de même des performances graphiques qui surpassent l’ancienne génération : avec elle sous la main, il est possible de lancer les tout derniers titres du moment en 1440p à 80 FPS avec ray-tracing et DLSS 3 au programme. Bref, une configuration qui vous permettra de jouer dans les meilleures conditions.

Ajoutons à cela un SSD de 512 Go, qui s’occupera de réduire les temps de chargement et d’accélérer les lancements de la machine, tout en mettant à disposition une capacité de stockage considérable. Concernant son autonomie, l’Asus TUF Gaming A17 ne brillera pas davantage que ses congénères, surtout avec une telle puissance promise. On veillera donc à garder le chargeur près de soi, mais les gamers aguerris ne seront pas surpris, tant les laptops destinés au jeu sont connus pour être très énergivores et donc peu endurants.

Un écran réactif et suffisamment grand

Au niveau de son design, l’Asus TUF Gaming A17 fait partie de la catégorie des laptops plutôt massifs. Entre sa diagonale considérable de 17,3 pouces et son poids de 2,6 kg, il a plutôt vocation à être installé sur un bureau sans être constamment déplacé, mais comme tous les PC portables, vous pourrez tout de même le transporter de temps en temps si besoin. Mais ce design imposant offre aussi une belle stabilité à l’ensemble, ce qui est nettement appréciable lorsqu’on enchaîne les parties de jeu nerveuses.

L’écran IPS Full HD de 17,3 pouces de cet Asus TUF Gaming A17 est d’ailleurs l’un de ses autres atouts. D’abord pour sa qualité d’image plus que satisfaisante, mais avant tout pour son taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui offre une fluidité exemplaire et d’une belle réactivité à chaque partie. Enfin, concernant sa connectique, l’Asus TUF Gaming A17 comporte un port HDMI 2.1, un port USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type A, un port USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort – G-SYNC – Power delivery), un port LAN ainsi qu’une prise jack 3,5 mm. Bref, un ensemble plutôt complet pour compléter son setup avec d’autres périphériques.

Lire aussi

Quel est le meilleur PC portable gamer à choisir en 2023 ?

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.