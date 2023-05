Google Pixel 7a : le nouveau champion des smartphones à 500 € est disponible

Aussitôt présenté, le Google Pixel 7a est déjà disponible. Dès maintenant, vous avez une dizaine de jours pour obtenir ce tout nouveau smartphone de la firme de Mountain View avec un petit bonus sympathique pour le lancement du téléphone.

Le Pixel 7a vient tout juste d’être dévoilé à la Google I/O et le lancement est immédiat. Ce nouveau smartphone abordable de la firme de Mountain View représente une belle montée en gamme, que ce soit au niveau de l’écran, de la photo, de la charge ou encore des performances. Il fait tout mieux que le Pixel 6a, mais son prix est légèrement en hausse par rapport à son prédécesseur. Quoi qu’il en soit, il en ressort un téléphone bien équipé et bien positionné, qui, sans nul doute, fera de l’ombre au Galaxy A54 de Samsung ou du Redmi Note 12 Pro Plus de Xiaomi.

Où acheter le Google Pixel 7a ?

Dès aujourd’hui et jusqu’au 22 mai 2023, si vous achetez le Google Pixel 7a à 509 euros, vous recevrez gratuitement des Pixel Buds A-Series. Ces écouteurs sans fil valent 99 euros hors promotion. Cette offre est valable chez tous les e-commerçants : Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, etc.

Le Google Store se réserve en revanche une petite exclusivité. L’achat du Pixel 7a vous permet d’économiser 110 euros sur l’achat des Pixel Buds Pro. Le tout revient alors à 618 euros au lieu de 728 euros.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 7a au meilleur prix ?

Google Pixel 7a : quoi de neuf par rapport au Pixel 6a ?

S’il n’y a pas eu de gap majeur sur le design entre les Pixel 6 et 7, ne croyez pas qu’il en sera tout autre avec leurs itérations « a ». On pourrait limite croire que ce sont les deux mêmes téléphones. Pourtant, une fois l’écran allumé, impossible de ne pas faire la différence, puisque la dalle OLED de 6,1 pouces du Pixel 7a propose un taux de rafraichissement à 90 Hz. Eh oui, le nombre d’images par seconde étant plus grand, vous aurez une sensation de meilleure fluidité, dans le déroulement du menu d’application, par exemple. Google annonce même une luminosité maximale 25 % plus puissante.

Côté photo, on retrouve toujours deux capteurs dans la bande qui traverse horizontalement le haut du dos du téléphone. Et, encore une fois, la firme de Mountain View nous berne en nous faisant croire que c’est un nouveau smartphone, alors que non. Le capteur principal passe à 64 mégapixels, contre 12,2 Mpx sur le Pixel 6a. Cela promet donc plus de détails dans la photo, bien évidemment toujours avec la magie de l’algorithme de Google. Les fonctionnalités sont d’ailleurs nombreuses, notamment avec la possibilité de garder une très bonne qualité sur les grossissements jusqu’à x8 grâce au Super Res Zoom, sans oublier la gomme magique et Unblur.

Eh oui, toutes les fonctions liées à l’intelligence artificielle seront présentes, et seront portées par la puce Tensor G2, la même qui équipe le Pixel 7 classique, même si la puissance devrait être légèrement moindre. Le SoC est aidé par 8 Go de RAM et un espace de stockage interne de 128 Go, pour promettre une expérience utilisateur réactive et fluide en toutes circonstances. D’ailleurs, une autre option bien pratique arrive avec la caméra selfie de 13 mégapixels : Face Unlock. Il s’agit du système de reconnaissance faciale 3D de Google, et il n’était pas disponible sur le Pixel 6a.

Dernier élément apprécié qui vient s’ajouter à la liste des nouveautés : la charge sans fil. En effet, le Pixel 7a est compatible Qi pour être recharger avec n’importe quel socle prévu à cet effet, jusqu’à 7,5 W au maximum. Cependant, on regrette que la charge rapide filaire reste bloquée à 18 W… Enfin, la batterie de 4 385 mAh promet de tenir une journée entière, et ça devrait réellement être le cas vu les optimisations logicielles disponibles pour économiser de l’énergie.

Si vous voulez comparer le Google Pixel 7a avec d’autres références disponibles sur la même tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.