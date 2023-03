Xiaomi Redmi Note 12 : les 4 smartphones de la série sont déjà moins chers

En ce début de printemps, Xiaomi revient sur le devant de la scène pour envahir une nouvelle fois le marché des smartphones entrée et milieu de gamme. La marque chinoise en a quatre dans sa manche : le Redmi Note 12, le Redmi Note 12 5G, le Redmi Note 12 Pro 5G et le Redmi Note 12 Pro+ 5G. Et, pour le lancement, ils sont tous moins chers.

On attend parler des smartphones de la série Redmi Note 12 depuis quelques mois déjà. En effet, c’était à la fin du mois d’octobre 2022, lors d’une conférence en Chine, que Xiaomi a levé le voile sur ses nouvelles références au rapport qualité-prix imbattable. Ils sont quatre à répondre à l’appel : le Redmi Note 12, le Redmi Note 12 5G, le Redmi Note 12 Pro 5G et le Redmi Note 12 Pro+ 5G. Il a fallu s’armer de patience, mais ils sont aujourd’hui tous dès à présent disponibles en France. De plus, ils bénéficient tous d’une offre de reprise d’une valeur de 50 euros permettant de réduire le prix de base en ramenant un ancien smartphone que vous n’utilisez plus.

Où acheter le Xiaomi Redmi Note 12 ?

Le Xiaomi Redmi Note 12 est disponible en deux modèles différents : 4+64 Go à 199,90 euros et 4+128 Go à 249,90 euros.



Où acheter le Xiaomi Redmi Note 12

Où acheter le Xiaomi Redmi Note 12 5G ?

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est quant à lui disponible en un seul modèle : 4+128 Go à 299,90 euros.



Où acheter le Xiaomi Redmi Note 12 5G

Où acheter le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ?

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G se décline en revanche en trois modèles différents : 6+128 Go à 399,90 euros, 8+128 Go à 429,90 euros et 8+256 Go à 469,90 euros.



Où acheter le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Où acheter le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G ?

Le dernier, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G, possède qu’une seule et unique version : 8+256 Go à 499,90 euros.



Où acheter le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G

Xiaomi Redmi Note 12 : deux modèles, dont un compatible 5G

Le Xiaomi Redmi Note 12 est le smartphone le moins cher, avec un prix de départ à 199 euros. Pour ce budget, vous aurez tout de même droit à une belle fiche technique, en commençant notamment par un écran AMOLED de 6,67 pouces rafraichi à 120 Hz, rien que ça. En effet, c’est un réel plaisir de voir une telle dale sur un téléphone de cette tranche tarifaire. On continue sur les bons points avec un module photo proposant un triple capteur de 50 + 8 + 2 mégapixels, qui comprend l’objectif principal, l’ultra grand-angle et le capteur macro. Pour les selfies, on retrouve un appareil de 13 mégapixels. Concernant la batterie, elle propose une capacité de 5 000 mAh, avec une compatibilité charge rapide jusqu’à 33 W.

La version 5G du smartphone reprend tous les éléments précédemment cités, mais le SoC embarqué est différent. Le Redmi Note 12 classique utilise un Snapdragon 685 offrant déjà de belles performances, et pourra sans aucun doute faire tourner quelques jeux 3D, mais sans pousser les graphismes au maximum. En ce qui concerne le Redmi Note 12 5G, il pourra quant à lui compter sur le Snapdragon 4 Gen 1, une nouvelle puce de Qualcomm qui promet de relever le niveau de puissance des smartphones entrée de gamme. De plus, cette dernière est évidemment compatible avec le réseau 5G.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro et Pro Plus : la montée en gamme

Avec un prix commençant à 399 euros, on attend assurément du Xiaomi Redmi Note 12 Pro qu’il fasse mieux que les deux smartphones plus abordables. Cependant, il ne va pas forcément se différencier côté design et écran, puisqu’on retrouve les mêmes caractéristiques, à l’exception de la compatibilité Dolby Vision pour la dalle AMOLED, ainsi qu’une luminosité plus forte. Le vrai écart va surtout se creuser au niveau des performances, parce qu’il intègre tout simplement la puce Dimensity 1080 de MediaTek, que l’on retrouve déjà sur le Realme 10 Pro+. C’est donc la promesse d’une expérience utilisateur presque sans concessions, sans ralentissements et sans jeux qui rament.

D’ailleurs, le Redmi Note 12 Pro Plus 5G pousse encore plus loin les caractéristiques intéressantes. Il conserve les éléments précédents, mais ajoute un capteur principal de 200 mégapixels au lieu du 50 mégapixels du Redmi Note 12 Pro 5G, à côté de l’ultra grand-angle de 8 mégapixels et le macro de 2 mégapixels. Les photos promettent alors d’être plus détaillées et plus nettes, mais à voir s’il y aura une vraie différence, surtout de nuit. Le capteur selfies passe d’ailleurs à 16 mégapixels sur ces deux modèles. Pour finir par l’autonomie, les deux embarquent également une batterie de 5 000 mAh, mais propose un système de charge rapide bien plus efficace : l’un jusqu’à 67 W et l’autre jusqu’à 120 W.

Retrouvez notre test sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Afin de comparer les nouvelles références du constructeur chinois avec les autres modèles déjà existants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2023.

