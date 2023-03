Pour le lancement du nouveau Samsung Galaxy A54, Amazon ajoute un objet très utile

Le nouveau Samsung Galaxy A54 (compatible 5G) vient tout juste de se lancer en France, avec une paire de Galaxy Buds 2 offerte pour fêter le lancement. Comme d'habitude, le chargeur officiel n'est pas inclus dans la boîte du smartphone, mais Amazon remédie à cela en l'ajoutant gratuitement.

Depuis qu’Apple se la joue écologique en supprimant le chargeur dans la boîte de ses iPhone, beaucoup de constructeurs ont suivi le pas. Samsung en fait partie, même si encore quelques-uns de ses smartphones pas chers conservent un bloc d’alimentation. Les modèles premium ne sont évidemment pas épargnés, de même que ceux du milieu de gamme, en atteste le nouveau Galaxy A54 fraichement sorti en France aujourd’hui. Heureusement que certains e-commerçants ont un peu de jugeote pour donner aux consommateurs ce qu’ils souhaitent vraiment, et c’est aujourd’hui le cas d’Amazon.

Où acheter le Samsung Galaxy A54 5G ?

Sur le site officiel, le Samsung Galaxy A54 est vendu 499 euros dans sa version 8+128 Go et à 549 euros pour le modèle avec 256 Go de stockage, avec des écouteurs sans fil Buds 2 offerts pour le lancement jusqu’au 30 avril prochain. Cependant, nous ne vous conseillons pas de l’acheter sur le site du fabricant, puisque vous ne disposerez pas de chargeur dans la boîte. Pour le même prix et les mêmes conditions, Amazon offre le chargeur officiel de 25 W.



Samsung Galaxy A54 5G : une belle montée en gamme

Comme avec son prédécesseur, le Samsung Galaxy A54 ne prend pas réellement de risques côté design, mais il ajoute quelques nouveautés intéressantes. Tout d’abord, l’écran, toujours AMOLED Full HD+ à 120 Hz, passe d’une diagonale de 6,5 à seulement 6,4 pouces, ce qui induit un form factor plus compact et plus agréable en main. Ensuite, c’est au dos que l’on va retrouver une différence de taille, puisque celui-ci est en verre, et pas en plastique. Un effet beaucoup plus premium donc, qui nous fait encore plus penser que dépenser plus de 500 euros dans un smartphone n’est pas vraiment justifié.

Toujours à l’arrière du smartphone, on aperçoit le module photo complètement intégré à la coque du smartphone, comme c’est le cas sur les nouveaux Samsung Galaxy S23. Les trois capteurs ressortent alors individuellement sur le coin en haut à gauche. Ce n’est d’ailleurs pas la seule nouveauté, puisque le Galaxy A54 embarque dorénavant un capteur principal de 50 mégapixels, censé permettre des photos de nuit de meilleure qualité. Ce dernier est accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un objectif macro de 5 mégapixels pour ajouter un peu de polyvalence à tout ça. Quant à la caméra selfie, elle est de 32 mégapixels, disposée dans un poinçon.

Concernant les performances brutes, le Galaxy A54 promet d’être plus fluide que son aîné grâce à la nouvelle puce Exynos 1380. En effet, le A53, bien qu’il fût très bien équilibré, manquait de réactivité. Nous avons pu prendre en main le nouveau smartphone milieu de gamme de Samsung, et il est vrai que la différence entre les deux se fait vite ressentir. Côté autonomie, vous pourrez compter sur une batterie de 5 000 mAh, qui devrait vraisemblablement être capable de tenir plus d’une journée avec une utilisation intensive (Samsung annonce deux jours). Et pour la recharge, elle est au maximum de 25 W, comme sur le S23. En revanche, pas de charge sans fil à l’horizon.

Autre point qui fait penser que le Galaxy A54 se rapproche définitivement du premium, c’est grâce à sa certification IP67, qui le rend résistant à l’eau et à la poussière. Il y a aussi le support de l’eSIM, une fonctionnalité habituellement réservée au haut de gamme chez Samsung.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy A54 5G.

