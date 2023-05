Xiaomi Redmi Note 12 Pro : récent, mais déjà moins cher de 120 € grâce à cette offre

Alors que Xiaomi verse de plus en plus dans le haut de gamme avec son dernier smartphone à plus de 1 000 euros, les Redmi restent les pieds sur terre en proposant toujours des smartphones au rapport qualité-prix excellent. Le tout récent Redmi Note 12 Pro affiche des caractéristiques premium, mais reste abordable, et l'est même encore plus grâce à cette promo sur la version 4G. Selon sa capacité de stockage, vous pouvez l'obtenir de 120 à 150 euros moins cher que d'habitude.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est le dernier midship killer du constructeur chinois et pour un prix inférieur à 300 euros, vous pouvez avoir accès à des caractéristiques premium comme un écran OLED de toute beauté ou une autonomie de compétition. Nous avons là un smartphone 4G sans compromis qui profite d’une ristourne de 120 euros sur sa version de 128 Go et une de 150 euros sur sa version de 256 Go.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro en quelques points

Une dalle OLED de 6,67 pouces en FHD+ rafraîchie à 120 Hz

Un SoC Qualcomm Snapdragon 732 G

Une bonne autonomie et la recharge rapide à 67 W

Au lieu de 349,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 229,90 euros chez AliExpress. Pour obtenir ce prix, il suffit de récupérer le coupon vendeur de 120 euros. La version 256 Go est également en promotion à 249,90 euros au lieu de 399,90 euros, cette fois-ci grâce à un coupon vendeur de 130 euros.

Aucun problème pour ce qui est du fournisseur, ce smartphone est bien livré depuis la France.

Terne et brillant à la fois

Avec le Redmi Note 12 Pro, Xiaomi signe un nouveau smartphone au design peu recherché, terne et qui manque de douceur dans la prise en main. De plus, le dos capture trop facilement les traces de doigt. Mais, lorsqu’on regarde son écran, on voit vraiment qu’il y a eu un effort appréciable pour cette tranche de prix. Nous avons ici une dalle OLED de 6,67 pouces en définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement adaptatif grimpant jusqu’à 120 Hz.

Pour la partie photo, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est doté d’un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,88), d’un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et d’un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Les clichés sont détaillés et leur qualité est correcte lorsqu’elles sont prises en plein jour, la colorimétrie est maîtrisée, mais se montre un brin terne. Le mode nuit délivre lui aussi des performances honorables, même si le niveau de détail et la colorimétrie sont un peu en retrait, reste que c’est pas mal du tout pour un smartphone à moins de 300 euros.

Le savoir-faire de Xiaomi dans la batterie

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro tourne avec un SoC Qualcomm Snapdragon 732G, un processeur à huit cœurs cadencé jusqu’à 2,3 GHz. Cette puce du milieu de gamme qui est une légère évolution du 730G est dédiée avant tout au gaming, mais même s’il fait tourner correctement les jeux lourds comme Fortnite ou Genshin Impact, il ne faudra pas avoir la main lourde sur les options graphiques si vous souhaitez conserver un gameplay fluide. Pour faire tourner les applications normales, c’est propre, il n’y a rien de particulier à signaler.

Concluons sur un critère dans lequel Xiaomi a développé un énorme savoir-faire : celui de l’autonomie et de la recharge rapide. Le Redmi Note 12 Pro embarque une batterie de 5 000 mAh capable de tenir jusqu’à deux journées si vous modérez votre utilisation et ne jouez pas trop à des jeux. Le smartphone est fourni avec un bloc chargeur de 67 W capable de passer de 0 à 99 % de la batterie en 50 minutes de charge. Ce qui est tout bonnement excellent !

