Realme GT 2 : à -46 %, le prix de ce smartphone performant est rarement descendu aussi bas

Il a beau se positionner sur le segment du milieu de gamme, le Realme GT 2 impressionne par des caractéristiques flirtant avec le haut de gamme, que ce soit avec son écran ou ses performances en gaming. Ce smartphone a un rapport qualité-prix appréciable qui le devient encore plus avec cette promotion sur Cdiscount faisant passer son prix de départ de 599,99 euros à 319 euros.

Bien qu’il fasse parler de lui surtout pour ses smartphones d’entrée de gamme, Realme démontre qu’il peut aussi être un concurrent féroce sur les segments du milieu et du haut de gamme avec sa gamme de GT. Même quand ils montent en qualité et en performances, ces smartphones suivent toujours la politique du rapport qualité-prix optimal et le Realme GT 2 en est un bon exemple. En ce moment, la version 256 Go affiche une belle réduction de 280 euros sur Cdiscount.

Le Realme GT 2 en quelques points

Un écran Amoled en FHD et rafraîchi à 120 Hz

Les bonnes performances du Soc Snapdragon 888

La charge rapide à 65 W

Au lieu de 599,99 euros habituellement, le Realme GT 2 (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 319 euros chez Cdiscount.

Un écran Amoled digne d’un smartphone premium

Sous ses airs sobres, sa ressemblance frappante avec le GT 2 Pro et sa couche de plastique texturé, le Realme GT 2 a de beaux arguments à faire valoir, à commencer par son écran. Nous avons ici une dalle Amoled de 6,62 pouces apportant le meilleur rapport de contraste possible et des noirs ultra-profonds. La définition est en Full HD (2400 x 1080 pixels) et le taux de rafraîchissement s’élève à 120 Hz pour vous assurer une navigation fluide. Le seul souci qu’on peut lui trouver est que la balance des blancs tire un peu trop vers le bleu, mais pour un smartphone à 319 euros, on peut passer outre.

Le module photo abrite trois capteurs : un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 1,92 Mpx (f/2,4). L’ensemble est classique et délivre des clichés d’une qualité correcte, sauf pour la colorimétrie qui part un peu en vrille et un mode HDR survitaminé. Quant au capteur frontal de 16 Mpx (f/2,5), il fait face aux mêmes soucis avec le HDR qui va considérablement réduire le contraste sur les photos.

Efficace en gaming grâce au savoir-faire de Qualcomm

Le Realme GT 2 tourne avec un Qualcomm Snapdragon 888 qui équipait alors les smartphones haut de gamme du millésime de 2021. Ce processeur à huit cœurs cadencés jusqu’à 2,84 GHz était alors salué pour ses excellentes performances et il se retrouve ici accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5. Le Realme GT 2 est solide et ne souffre d’aucun ralentissement sur la navigation et le multitâche, il se débrouille même très bien en gaming et est capable de faire tourner des jeux lourds de manière fluide.

Pour ce qui est de la batterie, le Realme GT 2 est doté de deux accumulateurs de 2500 mAh chacun qui lui permettent de tenir toute une journée, et même deux en usage modéré. Mais le meilleur réside dans sa recharge rapide de 65 W, Realme fournit un bloc chargeur capable de recharger le smartphone de 10 à 100 % en seulement 31 minutes selon les mesures de notre test. Il n’est cependant pas compatible avec la recharge sans fil Qi.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Realme GT 2.

