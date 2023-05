À ce prix-là, ce forfait mobile de 40 Go ne vous coûtera pas plus cher qu’une place de ciné

Dans la liste des dépenses mensuelles sur lesquelles rogner en ces temps d'inflation, le forfait mobile se retrouve en pole position, alors autant dire que les MVNO et autres opérateurs proposant des forfaits à moins de 10 euros ont le vent en poupe. Cet opérateur, filiale de Bouygues Télécom, est un bon exemple avec son forfait 4G de 40 Go à seulement 7,99 euros par mois.

Bouygues Télécom, en plus de proposer ses propres forfaits mobiles et internet, possède trois opérateurs MVNO : NRJ Mobile, Auchan Télécom et Cdiscount Mobile. C’est ce dernier qui nous intéresse ici puisque son forfait 4G de 40 Go baisse son prix pour ne coûter que 7,99 €/mois, c’est moins cher que ce que vous dépensez pour une place de cinéma ou un livre de poche. Et dans le cas où vous n’avez pas besoin de beaucoup de data, ce forfait est mieux indiqué.

Ce que propose ce forfait Cdiscount Mobile

Une enveloppe de 40 Go de data en 4G

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau Bouygues Télécom

Un forfait sans engagement

En ce moment, le forfait Cdiscount Mobile de 40 Go est maintenant disponible à 7,99 euros par mois. De plus, ce forfait est sans engagement et le prix n’augmente pas au bout d’un an.

Une enveloppe de données suffisante pour la France et l’Europe

Même si les forfaits 5G sont disponibles depuis déjà un moment, les forfaits 4G restent plébiscités, car ils sont moins chers et offrent des performances toujours satisfaisantes. C’est justement avec la 4G que fonctionne ce forfait de Cdiscount Mobile qui vous confère une enveloppe mensuelle de 40 Go de data. Si vous avez l’habitude de ne pas dépenser trop de données en dehors de chez vous, ce sera amplement suffisant.

Pour vos voyages à l’étranger, vous disposez d’une enveloppe supplémentaire de 11 Go que vous pouvez utiliser dans les DOM ainsi que 30 destinations en Europe. Il s’agit plus précisément des 27 pays de l’Union européenne ainsi que du Liechtenstein, de la Norvège et de l’Islande. Cette enveloppe peut tenir le coup pour un séjour d’une ou deux semaines à condition de modérer votre consommation de data, vous devriez donc éviter de poster trop de stories de vos vacances.

La qualité Bouygues au rendez-vous

Étant une filiale de Bouygues Télécom, Cdiscount Mobile utilise les infrastructures réseau de ce dernier pour délivrer ses services, dont les données mobiles en 4G. D’après les derniers relevés de l’ARCEP, cet opérateur couvre la quasi-totalité du territoire métropolitain avec son réseau 4G et propose la meilleure qualité vocale lors des communications aux côtés d’Orange.

Vous pouvez donc profiter au mieux des appels illimités compris dans ce forfait, vous pouvez les passer depuis la France et les DOM ainsi que les pays de l’Union européenne. Les SMS et les MMS sont eux aussi illimités. Mais attention, vous ne devrez pas dépasser 3 heures par appel, et ce dans la limite de 129 destinataires par mois dont 99 dans l’UE et les DOM.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 10 € au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

