Pour réduire votre facture de téléphone, ce forfait ajustable allant jusqu’à 70 Go est idéal

Un forfait qui laisse le choix du prix, mais aussi des Go utilisés ? C'est possible grâce à ce forfait ajustable de chez Prixtel allant de 30 Go jusqu'à 70 Go à partir de 6,99 euros par mois.

L’opérateur français Prixtel propose des forfaits mobiles ajustables qui s’adaptent à la consommation de chacun. L’avantage, c’est qu’à la fin du mois, vous ne payerez que ce que vous avez consommé. Donc que vous soyez grand consommateur de data ou non, tout le monde y trouve son compte. Et ça tombe bien, puisqu’en ce moment, le MVMO propose une nouvelle offre sans engagement à partir de 6,99 euros par mois.

Les points à retenir de ce forfait Prixtel

Un forfait qui s’adapte à vos besoins

Différents paliers, de 30 jusqu’à 70 Go

Sur le réseau SFR ou Orange, au choix

L’opérateur Prixtel vient de lancer une nouvelle offre : le forfait Oxygène à seulement 6,99 euros par mois.

Qui est Prixtel ?

Prixtel est un opérateur mobile virtuel, comme l’est NRJ Mobile, Cdiscount Mobile ou Auchan télécom par exemple. Opter pour cet opérateur virtuel, c’est l’assurance de profiter de l’un des meilleurs fournisseurs de réseau mobile en France : SFR. Avec son forfait Oxygène, le MVNO propose premièrement les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Un forfait qui s’adapte à votre conso

Prixtel ne se démarque pas uniquement par son positionnement tarifaire, mais surtout pour sa flexibilité.

En effet, chaque forfait Prixtel possède une enveloppe basique, qui peut être augmentée à la volée lorsque le besoin s’en fait sentir. Ici, par exemple, le forfait Oxygène propose 30 Go de data par mois (ce qui est correct pour un usage modéré). Il est toutefois possible de faire grimper le total jusqu’à 70 Go

Palier 1 : il s’agit de l’offre de base, soit 30 Go de data pour 6,99 euros par mois ;

il s’agit de l’offre de base, soit 30 Go de data pour 6,99 euros par mois ; Palier 2 : si votre consommation de data est comprise entre 30 et 50 Go, la facture grimpe à 8,99 euros ;

si votre consommation de data est comprise entre 30 et 50 Go, la facture grimpe à 8,99 euros ; Palier 3 : pour finir, si votre consommation de data est comprise entre 50 et 70 Go, la facture augmente à 10,99 euros.

Cette augmentation se fait automatiquement en fonction de votre consommation, mais ne reste pas figée dans le temps. Ce n’est pas parce que vous avez payé plus cher un mois donné que vous paierez le même tarif le mois suivant. Concernant les data à l’étranger, elle reste la même, quel que soit le palier que vous atteindrez à la fin du mois, soit 15 Go depuis l’Europe et les DOM.

Pour en savoir plus, retrouvez notre avis complet sur l’opérateur Prixtel.

