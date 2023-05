iPad (2021) : la tablette la plus abordable d’Apple coûte 122 € de moins aujourd’hui

Si vous n'avez jamais tenu d'appareil Apple entre les mains, la version de base de l'iPad est un bon point de départ. C'est d'une part l'un des appareils les plus abordables du catalogue d'Apple et elle propose une expérience utilisateur aboutie pour une utilisation quotidienne. Vous pouvez vous en faire une idée en profitant de cette promotion sur Rakuten qui fait passer son prix de 439 euros à 317 euros.

Comme pour tout le catalogue d’Apple, la neuvième génération d’iPad a récemment été touchée par la hausse généralisée des prix qui fixe désormais son tarif de base à 439 euros. Le prix change, mais l’iPad 9 reste toujours une valeur sûre grâce à la qualité de son écran, ses performances et son autonomie. Et, grâce à un code promo, elle devient plus abordable, car moins chère de 122 euros par rapport à son nouveau prix conseillé.

L’Apple iPad 9 (2021) en quelques points

Un écran Retina de toute beauté

Les performances de la puce A13 Bionic

Une très bonne autonomie

Au lieu de 439 euros habituellement, l’iPad 9 (2021) est maintenant disponible en promotion à 317 euros chez Rakuten pour aujourd’hui seulement grâce au code promo RAKUTEN15.

La tablette la plus abordable du catalogue d’Apple

Le design et les composants de l’iPad 9 datent un peu, particulièrement le dos en aluminium avec le logo d’Apple dessus, mais cela n’enlève en rien à sa qualité. Nous avons ici un écran de 10,2 pouces aux larges bordures ainsi que le capteur d’empreinte sur la bordure du bas qui sert également à déclencher l’assistant vocal Siri. Les dimensions comme le poids sont standards et la tablette est simple à prendre en main, autant verticalement qu’horizontalement.

L’écran est une dalle Retina en définition 2 160 x 1 620 pixels qui accueille la technologie True Tone. Pour rappel, cette fonctionnalité calibre automatiquement la luminosité et la température des couleurs selon votre environnement. Vous pouvez donc profiter d’une bonne qualité d’affichage, et ce, peu importe les circonstances. Enfin, la dalle est compatible avec l’Apple Pencil de la première génération. On peut en revanche regretter l’absence de ProMotion qui aurait pu faire profiter d’un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz.

Une utilisation fluide et agréable

L’iPad 9 tourne avec la puce Apple Bionic A13, cette même puce qui équipait les iPhone 11, Pro et Pro Max, ce qui ne la rajeunit pas. Elle offre tout de même de bonnes performances et est d’ailleurs 20 % plus puissante que l’iPad de la génération précédente. Pour une utilisation quotidienne comme lire ses mails, jouer à des jeux ou regarder des séries en streaming, c’est amplement suffisant. L’iPad 9 dispose également d’un espace de stockage de 64 Go, ce qui est deux fois plus élevé que pour l’iPad 8.

Cette tablette embarque le logiciel iPadOS 15 qui permet de profiter d’une expérience utilisateur aboutie de par ses nombreuses fonctionnalités intuitives et ergonomiques. Enfin, et c’est une habitude chez Apple, la batterie de 32,4 Wh se montre endurante, il vous faudra plusieurs jours en utilisation normale pour la vider complètement. Si l’autonomie est bonne, on ne peut pas en dire autant pour la recharge de 20 W qui refait le plein de la batterie en quasiment trois heures.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’iPad 9 (2021).

Afin de comparer l’Apple iPad 9 (2021) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs iPad du moment.

