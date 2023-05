Super prix pour le Samsung Galaxy Book 3 équipé d’un i7 13 gen : 599 € seulement

Le Samsung Galaxy Book 3 est le plus accessible des PC portables de sa génération, pourtant sa fiche technique est très intéressante pour vous accompagner au quotidien. Et, grâce à Boulanger, il peut vous revenir à seulement 599 euros contre 1 049 euros de base.

De retour sur le secteur des PC portables en Europe avec ses Galaxy Book 2, Samsung renouvèle l’expérience avec la nouvelle génération : les Galaxy Book 3, Galaxy Book 3 360, Galaxy Book 3 Pro et Ultra. Parmi ses quatre nouvelles références, le Book 3 est le modèle entrée de gamme. Il n’en est pas moins intéressant : entre sa finesse et sa bonne autonomie, mais aussi son puissant processeur, ce laptop assure de bonnes performances au quotidien. Pour les intéressés, c’est le moment de craquer grâce à cette offre qui permet d’économiser 450 euros au total.

Les atouts du Samsung Galaxy Book 3

Un laptop léger avec écran FHD de 15,6 pouces

Combo i7 de 13e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Avec un prix barré à 1 049 euros, le PC portable Samsung Galaxy Book 3 passe à 899 euros sur le site Boulanger, mais grâce à une ODR de 150 euros et d’un bonus de reprise de 150 euros en magasin, il revient à seulement 599 euros.

Un ultraportable léger, bien conçu

Comme son prédécesseur avant lui, le Galaxy Book 3 propose un design soigné, fin et léger. Il plaira aux utilisateurs et utilisatrices nomades, puisqu’il ne pèse que 1,57 kg et profite d’une épaisseur de 1,54 cm. Facile à transporter, il affiche des lignes sobres et élégantes avec un châssis gris métallique foncée.

Étant le modèle entrée de gamme de la troisième génération des Galaxy Book, il a fallu faire quelques concessions, notamment au niveau de l’affichage : pas d’Amoled, mais une dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, une diagonale généreuse, limité à 60 Hz, mais taillée pour la productivité puisqu’elle laisse la possibilité d’ouvrir plusieurs onglets et de les garder lisibles

Une fiche technique musclée

Concernant les performances, le Galaxy Book 3 se dote d’un Intel Core i7-1355U cadencé à 1,7 GHz (jusqu’à 5 GHz en mode boost) épaulé par 16 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, le laptop est parfaitement fluide pour la plupart des usages : navigation sur le web, lecture vidéo ou retouche légère en photo. De plus, avec son SSD de 512 Go (NVMe) Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, mais apporte aussi plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

Il prendra tout son sens pour une personne propriétaire d’un Samsung Galaxy, et qui voudrait étendre cette expérience avec un PC de la même marque. Au niveau de l’autonomie, l’entreprise sud-coréenne promet 14 heures d’autonomie, soit de quoi l’utiliser une bonne journée en mêlant de la bureautique, du web et un peu de lecture en streaming, mais pas beaucoup plus. Une fois votre batterie vidée, vous pourrez compter sur la recharge à 65W en Power Delivery pour redonner de l’énergie à votre ordinateur. Quant à la connectique, le laptop se compose d’un port HDMI, d’un lecteur de carte microSD, de deux ports USB-A 3.2 ainsi qu’une prise jack 3,5 mm et de deux ports USB-C pour connecter divers périphériques.

Retrouvez notre prise en main sur le Galaxy Book 3 de Samsung.

Si vous avez envie de découvrir d’autres références et les comparer avec le Galaxy Book 3 de Samsung, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables en 2023.

