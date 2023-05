Un forfait mobile 100 Go à moins de 10 €/mois, c’est encore possible grâce à cette offre sans engagement

Si vous dépensez trop cher pour votre forfait mobile, il est sans doute le temps d'en changer pour faire des économies tout en gagnant des Go. Voici l'offre sans engagement idéale : 100 Go de 4G pour 9,99 euros par mois seulement. De plus, le coût de la carte SIM est de 1 euro seulement, contre 10 euros habituellement.

Si vous êtes un grand consommateur de data et que vous souhaitez réduire votre facture de téléphone lors des prochains mois, nous vous proposons un forfait mobile très avantageux avec cette offre sans engagement à petit prix chez Cdiscount Mobile. C’est l’idéal, d’autant plus que le prix n’augmente pas après la première année et que le coût de la carte SIM est forte réduit.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

Les appels/SMS/MMS illimités en France + UE/DOM

100 Go en France et 13 Go en Europe/DOM

Le réseau de Bouygues Telecom à prix abordable

En ce moment, le forfait mobile 100 Go de 4G chez Cdiscount Mobile est disponible à 9,99 euros par mois. Le prix de l’abonnement n’augmente pas après un an et il s’agit d’un forfait sans engagement, donc vous pouvez résilier à tout moment.

Le réseau Bouygues à petit prix

Cdiscount Mobile est un opérateur de réseau mobile virtuel low cost utilisant les lignes du réseau de Bouygues Télécom. Il utilise ainsi un réseau mobile d’une grande qualité partout en France métropolitaine avec une couverture réseau de 94 %.

Ce forfait comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Une belle quantité de data

Pour utiliser Internet où que vous soyez, Cdiscount Mobile octroie pas moins de 100 Go de données 4G tous les mois en France. Avec une telle quantité, les possibilités sont donc nombreuses : vous pouvez dévorer du contenu en streaming, naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical à longueur de temps, partager votre connexion en cas de besoin et de faire même quelques parties sur Fortnite, sans Wi-Fi à proximité. Pour communiquer depuis l’étranger, l’opérateur est moins généreux et propose 13 Go d’Internet depuis l’Europe et les DOM. De quoi être à l’aise en déplacement ou en vacances sans avoir à se connecter à un réseau Wi-Fi dans les environs, sans en abuser.

Si certains opérateurs proposent la gratuité de la carte SIM, ce n’est pas le cas de tous. Généralement, la puce est vendue 10 euros, mais Cdiscount mobile se démarque de ses concurrents, car dorénavant, le MVNO la propose à seulement 1 euro. De quoi attirer plus facilement les potentiels clients et de faire quelques économies au passage.

