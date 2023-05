Samsung Smart Monitor M7 : l’écran 4K pour PC faisant aussi TV est à son plus bas prix

Quand bien même le marché des TV a encore de beaux jours devant lui, on peut observer que les jeunes générations ont tendance à les délaisser et se contentent de leur PC ou de leur smartphone pour regarder des séries. Certains optent même pour les moniteurs 2-en-1, des écrans faisant TV et PC à la fois comme ce Samsung Smart Monitor M7 dont le prix passe d'ailleurs de 399 euros à 201,95 euros chez LDLC.

Le premier avantage du moniteur 2-en-1 est d’abord celui du gain de place, quand on vit dans un studio ou une petite surface de manière général, on n’a pas forcément envie de s’encombrer avec un TV d’un côté et un setup PC de l’autre. Ce Samsung Smart Monitor M7 vous permettra à la fois de travailler et d’accéder aux plateformes de SVOD grâce à une connectique complète et à sa télécommande pratique à utiliser. Aujourd’hui, vous pouvez l’acheter presque 200 euros moins cher qu’à son lancement.

Le Samsung Smart Monitor M7 en quelques points

Un écran de 32 pouces en définition 4K

Un écran PC avec les fonctionnalités d’une Smart TV

Compatible avec la connexion sans fil des PC et smartphones

Au lieu de 399 euros habituellement, le Samsung Smart Monitor M7 est maintenant disponible en promotion à 201,95 euros chez LDLC grâce à une réduction, au code promo TAPISROUGE et à une offre de remboursement de 50 euros valable jusqu’au 11 juin prochain.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Smart Monitor M7. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Smart Monitor M7 au meilleur prix ?

Un écran PC pour travailler…

À première vue, le Samsung Smart Monitor M7 ressemble plus à un écran PC qu’à un TV, nous avons ici une dalle montée sur un pied qui, au passage, manque d’ergonomie puisqu’on peut seulement l’incliner d’avant en arrière. Vous pouvez également le fixer à un mur ou à un support d’écran grâce à sa norme VESA 100 x 100. La connectique complète permet un usage diversifié, nous avons un port USB-C, trois ports USB-A 2.0 et deux ports HDMI 2.0. Pour la connectivité, il prend en charge le Bluetooth 4.2 et le Wi-Fi 5.

L’écran du Samsung Smart Monitor M7 utilise la technologie d’affichage VA qui, à l’instar de l’OLED, donne la priorité aux contrastes et produit des noirs parfaits. Et comme pour l’OLED, ça manque de luminosité, d’autant plus que la colorimétrie est très froide. Nous sommes tout de même en présence d’une dalle 4K (3 840 x 2 160 pixels) qui rend le visionnage et le travail très agréable et qui prend en charge la HDR10, mais avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 8 ms, il n’est pas le mieux doté pour un usage gaming.

… mais aussi pour se divertir

La valeur ajoutée de cet écran réside dans ses fonctionnalités de Smart TV, comme pour les TV Samsung, le Smart Monitor M7 tourne avec TizenOS. Vous avez ainsi un accès direct à Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et autres et vous pouvez naviguer sur l’interface grâce à une télécommande fournie qui a le mérite d’être ergonomique. Les services de musique répondent, eux aussi, présents et vous avez le catalogue d’applications de Tizen, bien que maigre.

Pour renforcer l’immersion dans votre contenu, le Samsung Smart Monitor M7 est doté de haut-parleurs qui font le travail même si ce n’est pas non plus époustouflant, ça reste un écran PC et le résultat est honorable pour ce type d’appareil. Enfin, vous disposez de plusieurs solutions de connexion sans-fil avec votre PC ou smartphone, à savoir Apple AirPlay 2 et Samsung Dex. Vous avez même une fonction de partage d’écran pour les travaux en groupe ou pour rendre un document mieux lisible.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Smart Monitor M7.

Afin de comparer le Samsung Smart Monitor M7 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC pour la bureautique du moment.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.