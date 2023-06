Samsung 980 Pro : ce SSD M.2 de 1 To idéal pour votre PS5 est à prix bas

Ajouter un SSD NVMe à votre PS5 soulage à la fois le stockage de la console, mais lui donne un coup de boost. Si vous êtes intéressé, le Samsung 980 Pro avec 1 To de stockage se négocie à seulement 95 euros contre 379 euros à sa sortie.

Si vous êtes détenteur d’une PS5, vous avez déjà dû rencontrer cet ultimatum sur quel jeu supprimer quand le stockage vient à saturer. Pour éviter cette peine, un SSD de type NVMe apparaît comme une solution évidente. Celui conçu par Samsung, le 980 Pro, coche toutes les cases demandées par Sony, et aujourd’hui il vous coûtera beaucoup moins cher grâce à cette offre.

Les points forts du Samsung 980 Pro

Des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

Une grande capacité de stockage : 1 To

Sans oublier le dissipateur de chaleur intégré

Vendue au départ au prix assez élevé de 379,90 euros, le SSD Samsung 980 Pro avec 1 To de stockage est depuis affiché à un prix barré à 104,99 euros. Aujourd’hui, Amazon le propose à seulement 95, 27 euros.

Tous les éléments pour l’intégrer à la PS5

Sur PS5, un SSD NVMe doit remplir quelques conditions pour y séjourner. Il doit pouvoir répondre à des critères précis en termes d’interface, de vitesse et de format bien évidemment. Et le 980 Pro de Samsung convient parfaitement, car il offre des performances théoriques supérieures aux exigences de Sony, avec son interface PCIe 4.0, ses débits montent jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et 5 000 Mo/s en écriture. Ce dernier intègre même un dissipateur thermique directement, ce qui permet d’éviter toute surchauffe pouvant conduire à des pertes de performances de la console.

D’ailleurs, Samsung promet des vitesses presque 13 fois supérieures, par rapport aux SSD SATA. Il assura donc une bonne stabilité pour les utilisations intensives comme le gaming, l’édition vidéo, la création de contenu et les applications exigeantes. Concernant l’installation, il faut d’abord veiller à mettre à jour la console, à vous équiper d’un tournevis cruciforme, être délicat et s’armer de patience. Mais n’ayez crainte, si vous souhaitez l’installer sur votre console next-gen, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème, et qui est accompagné d’une vidéo.

Pour un stockage plus confortable

En plus d’apporter de meilleures performances en jeu, ce SSD va surtout agrandir votre bibliothèque de jeux. Il est vrai que la firme nippone a inclus dans sa console un stockage interne de 667 Go. Cela peut sembler beaucoup, mais lorsque certains jeux dépassent les 100 Go, au bout de 4 ou 5 jeux installés sur la console, le stockage est vite saturé. C’est pourquoi l’apport de ce SSD avec ses 1 To de stockage va faire beaucoup d’heureux. Vous profiterez d’un plus grand espace de stockage.

SSD interne ou disque externe ? Pour vous aider dans votre choix, nous vous invitons à consulter notre guide sur quel SSD M2 interne et disque dur externe choisir pour la PS5.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

