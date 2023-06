La tablette abordable de la marque Oppo est vendue au rabais chez Cdiscount

Si vous souhaitez investir dans une tablette à un prix contenu, la Oppo Pad Air (2022) pourrait bien vous correspondre. Sa version 64 Go perd 120 euros de son prix et s’affiche à moins de 180 euros.

Si vous êtes à la recherche d’une ardoise tactile efficace et bien équilibrée, mais en évitant les appareils “premiers prix” souvent décevants, la tablette Oppo Pad Air est un choix intéressant. D’autant plus qu’aujourd’hui, elle se trouve à un prix plus avantageux chez l’e-commerçant Cdiscount.

Que propose l’Oppo Pad Air ?

Une bonne prise en main et un écran au format 16:10

Une interface agréable à utiliser : ColorOS

Une autonomie satisfaisante

Lancée à 299 euros dans sa version 64 Go, la tablette Oppo Pad Air est disponible en promotion à 179 euros sur Cdiscount. Et si vous êtes membres Cdiscount, elle revient à seulement 164 euros en appliquant le code 15D149CD.

Une tablette convaincante

Oppo choisit un format rectangulaire pour sa première tablette, avec des bordures tranchantes. Un look ordinaire en face avant, mais une fois au dos, on trouve une petite touche d’originalité. Une bande vient entourer la caméra arrière avec un effet de grains brillants ou « sablée » agréable au touché. La prise en main est bonne et ses 440 g facilite son transport.

En face avant, sa diagonale de 10,36 pouces dévoile des bordures assez prononcées sur quatre côtés, mais restent dans ce qui se fait à ce tarif. La marque se contente d’un affichage LCD avec une définition 2 000 par 1 200 pixels, mais grâce à son format 16:10, la tablette est agréable à regarder pour vos contenus. Mais attendez-vous à une luminosité faiblarde si vous êtes au soleil.

À l’aise pour les usages courants

Sur la Pad Air d’Oppo, on trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 680 accompagné de 4 Go de mémoire vive, une puce entrée de gamme. Cette tablette n’est pas réellement conçue pour le jeu vidéo, et aura du mal à faire tourner les jeux gourmands. Dans les usages plus classiques, l’Oppo Pad Air reste agréable à utiliser. L’expérience utilisateur est satisfaisante. Il faut dire que l’interface ColorOS séduit pour son esthétique soignée proche de Material You, et les personnalisations sont nombreuses.

Pour finir sur l’autonomie, la marque chinoise intègre un accumulateur de 7 100 mAh sur son ardoise. Vous allez pouvoir l’utiliser tout au long de la journée sans problème pour lire la presse, regarder des vidéos sur YouTube, consulter les réseaux sociaux, etc. Une tablette endurante, qui possède une recharge de seulement 18 W. Il faudra donc patienter deux bonnes heures pour récupérer 100 % de la batterie.

