Samsung Galaxy A34 ou OnePlus Nord CE 3 Lite pour moins de 300 € ?

Le Samsung Galaxy A34 et OnePlus Nord CE 3 Lite sont deux milieu de gamme intéressants que nous avons bien notés lors de notre test. Les deux sont actuellement en promotion pour environ 300 euros, mais lequel des deux prendre ? Nous allons tenter d'y répondre dans ce comparatif.

Samsung a dégainé sa nouvelle série de Galaxy A, des appareils milieu de gamme de plus en plus aboutis, comme le A34. À côté, on a OnePlus, qui a sorti tout récemment son Nord CE 3 Lite, un modèle qui mise sur sa batterie musclée et son interface OxygenOS 13.1 agréable à utiliser.

Ces deux récentes références sont actuellement en promotion, et paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Design et photo

Une fois les deux téléphones côte à côte choisissent un look totalement différent. Le Galaxy A34 a certes un dos en plastique, son inspiration envers les Galaxy S23 et S23 Plus le rend très beau. On apprécie cet effort, mais en affichant l’encoche en forme de « U » sur la face avant de son milieu de gamme, Samsung casse l’aspect premium par cette goutte d’eau un poil cheap. On aurait préféré un poinçon plus discret, mais aussi des bordures moins larges sur l’écran. C’est tout l’inverse sur le Nord CE 3 Lite. Son esthétique est moins soignée. Avec son revêtement en plastique et son grand format, le téléphone manque de stabilité. Rien de rédhibitoire à ce prix-là, d’autant plus que sa dalle tactile occupe un peu moins de 90 % de la surface totale de l’écran, dont les bordures sont fines dans l’ensemble, un poil plus épaisses au menton. Et son petit poinçon au centre, en haut, s’avère plus discret, que l’encoche de son rival.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Le Samsung Galaxy A34 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Sur la partie photo, le smartphone de OnePlus s’appuie sur :

Un capteur principal de 108 mégapixels (f/1,7) ;

Un capteur macro de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Un capteur selfie de 16 mégapixels (f/2,4) ;

Autant arracher le pansement d’un coup : il n’arrive pas à la hauteur de son concurrent. Il faut dire que la marque n’a jamais été le meilleur sur ce terrain, mais le CE 3 Lite propose une qualité photo vraiment moyenne avec des clichés souvent délavés, un peu flou et manquant de finesse. Le Samsung Galaxy A34 lui s’en sort mieux. Son module photo se compose :

Un capteur principal de 48 Mpx stabilisé (f/1,8) ;

Un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) ;

Un capteur macro de 5 Mpx (f/2,4) ;

Un capteur selfie de 13 Mpx (f/2,2).

Le traitement algorithmique de ses clichés offre un rendu convaincant. Le capteur principal est très bon, l’ultra grand-angle et selfies corrects, on a tout ce qu’on veut. Il est dommage d’avoir placé un capteur macro inutile.

Le Samsung Galaxy A34 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Écran et logiciel

D’apparence, la face avant de ce modèle Samsung peut paraître un peu daté, mais le Galaxy A34 se rattrape en fournissant un très bel écran. On a en effet droit à une sublime et grande dalle Amoled Full HD+ de 6,6 pouces, dont la luminosité maximale est tout simplement excellente (jusqu’à 1000 cd/m², contre 800 cd/m² sur le précédent modèle) — digne d’un smartphone haut de gamme. C’est un écran bien défini, avec une belle luminosité et de belles couleurs, qui sera parfait pour visionner des contenus vidéos. La firme sud-coréenne ne déçoit pas en attribuant un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur son milieu de gamme, qui, autrefois, s’élevait à 90 Hz. De quoi assurer une fluidité exemplaire et une bonne réactivité au quotidien. Seul hic : on aurait aimé avoir droit à un taux de rafraîchissement adaptatif. Le Nord CE 3 Lite quant à lui, s’appuie sur une dalle IPS LCD FHD+. Et pour sa gamme de prix, c’est plutôt une réussie. On regrette tout de même de ne pas profiter des noirs infinis offerts par l’Oled, car certains concurrents font mieux à ce prix-là — on pense notamment à Xiaomi. La firme chinoise se rattrape en proposant un excellent taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

La navigation sera fluide sur l’un comme sur l’autre, mais l’interface n’est pas là même sur les deux téléphones. Ils ont beaux être basés sur Android 13, chacune des marques y ajoute sa surcouche. Chez la firme sud-coréenne, on retrouve bien sûr l’interface OneUI qui tourne ici sur la version 5.1. Cette dernière mise à jour rend les animations plus fluides et agréables, mais apporte aussi de nombreuses fonctionnalités bienvenues. On pense par exemple aux modes et routines, vraie source de confort qui permet de se créer un environnement dédié pour chaque activité. Cinéma, travail, sommeil, toutes les combinaisons sont possibles. Certaines manquent à l’appel et sont réservées aux modèles premium, mais avec jusqu’à cinq ans de mise à jour, c’est tout bonnement le meilleur smartphone Android sur ce point dans le milieu de gamme. Sur le Nord CE 3 Lite, on retrouve OxygenOS 13.1, une interface qui reprend, dans les grandes lignes, les codes du système d’exploitation développé par Google. OnePlus rend plus agréable son OS maison, il est dommage de ne profiter que de deux mises à jour majeures d’Android.

Performances

Pour faire tourner leur téléphone milieu de gamme, Samsung choisit MediaTek, contrairement à OnePlus qui se tourne vers Qualcomm. Commençons par le Nord CE 3 Lite, il est équipé du Snapdragon 695 couplé à 6 Go de RAM, et compatible 5G. Dans l’ensemble, le téléphone est réactif aussi bien sur les tâches simples que gourmandes. Sur les jeux, il est capable de bien enchaîner les parties, mais sans pousser les paramètres graphiques à fond.

Sur le Galaxy A34, c’est une puce Dimensity 1080 de chez MediaTek que l’on retrouve à l’intérieur, associé ici avec 6 Go de mémoire vive. À l’usage, l’appareil s’en sort bien. Assez rapide et fluide, les applications se lancent facilement, en revanche, c’est plus compliqué sur les jeux 3D. Durant notre test, nous avons paramétré les graphismes en « Moyen » et en 60 FPS, et que ce soit sur Genshin Impact, ou Fortnite, le jeu reste largement jouable. Il n’y a d’ailleurs pas de gros ralentissements qui dérangent l’expérience de jeu. Là où le CE 3 Lite souffre de quelques lags, et dont le taux de rafraîchissement chute ponctuellement sous les 20 FPS.

Autonomie

Pour tenir la cadence, le Samsung Galaxy A34 se repose sur une batterie d’une capacité de 5 000 mAh. Dans les faits, avec une belle luminosité, et en lançant des applications diverses, lecture vidéo… il peut tenir une journée et demie sans problème. Avec une utilisation plus modérée, le A14 peut facilement atteindre les deux jours d’utilisation. Un smartphone endurant donc, mais qui lutte pour récupérer rapidement de la batterie. Eh oui, c’est le point noir souvent reproché sur les appareils Samsung, la puissance de charge. Avec 25 W, il met près d’une heure et demie pour passer de 10 à 100 %, il faudra être patient.

Alors que du côté du Nord CE 3 Lite, on retrouve un bloc d’alimentation de 67 W. Une puissance bien plus élevée que celle proposée sur le Galaxy A34, qui va permettre de passer de 3 % à 100 % en 42 minutes. Avec le smartphone de OnePlus, vous serez rarement à court de batterie, surtout que 15 minutes suffisent pour récupérer la moitié de la batterie. L’autonomie ne déçoit pas non plus, puisqu’il embarque une batterie de 5 000 mAh. Une capacité qui lui confère une belle autonomie, et c’est bien le cas. Durant notre test, il a pu tenir jusqu’à deux jours en utilisation classique (entre 2 h 30 et 3 h d’écran actif par jour). Durant le lancement de notre protocole Viser, le Nord CE 3 Lite a mis 15 h 40 à passer de 100 % à 10 % de batterie en utilisation mixte, ce qui le classe 9e sur 97. Un score excellent. En comparaison, le Galaxy A34, a tenu 12 heures et 6 minutes.

Lequel choisir ?

Après avoir détaillé les deux modèles, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

En choisissant le Samsung Galaxy A34, vous faites le choix de la raison. Il s’appuie sur le savoir-faire de la marque, avec une apparence soignée, et un écran sublime, qui a tout d’un haut de gamme. Il assure de bonnes performances au quotidien, mais offre surtout quatre années de mises à jour majeures et cinq années de patch de sécurité. De quoi l’utiliser pendant longtemps grâce à une excellente longévité logicielle. Les quelques points faibles à savoir sont : l’encoche un peu vieillissante, un capteur macro en trop, et une charge trop lente… Mais rien qui ne soit réellement rédhibitoire pour l’utiliser.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite se défend pourtant bien, grâce à son endurant et sa charge ultra-rapide, sa dalle LCD IPS réussie, mais aussi ses bonnes performances couplées à OxygenOS 13 pour une expérience fluide et agréable au quotidien. Reste à savoir si vous êtes prêt à faire ces concessions : être limité à deux ans de mise à jour logiciel Android, et avoir des qualités photos correctes.

