Ce petit forfait mobile qui ne coûte pas plus de 2€/mois est le super deal du jour

Si vous n’utilisez que votre téléphone pour appeler, envoyer des messages, et payer trop cher votre forfait, celui-ci est fait pour vous : à moins de 2 euros par mois et 1 Go de data, il va vous faire réduire pas mal de dépenses inutiles.

Les opérateurs misent fortement sur des forfaits mobile avec une énorme quantité de data, mais tout de même avec des prix agressifs. Pourtant, en moyenne, nous utilisons environ 15 Go de données mobiles par mois, selon l’ARCEP. C’est donc très loin des plus de 100 Go octroyés par certains forfaits. Bien sûr, les MVNO proposent aussi des petits forfaits, qui peuvent parfois s’avérer onéreux pour le peu de données mobiles inclus, sauf chez Cdiscount mobile qui vient de lancer une offre à moins de 2 euros par mois seulement avec 1 Go de data.

Le forfait du moment chez Cdiscount mobile

Les appels, SMS et MMS illimités

1 Go en France, et en Europe/Dom

Sans engagement et sans augmentation de prix

Jusqu’au 17 juin 2023, le forfait mobile 1 Go en série limitée chez Cdiscount Mobile est actuellement disponible à seulement 1,99 euro par mois. Le prix n’est pas doublé après un an, et si cette offre sans engagement ne vous satisfait plus, vous pouvez la résilier à tout moment.

Un petit forfait pourtant très utile

Alors oui, 1 Go de données mobiles cela paraît (très) peu, mais ce forfait ne s’adresse évidemment pas aux personnes souhaitant être connectées en permanence. Il va plutôt servir pour des personnes qui n’ont pas besoin d’accéder à Internet constamment, comme votre grand-mère ou grand-père, par exemple. Et, ils pourront toujours s’appuyer sur leur réseau WiFi, pour accéder à WhatsApp. Pour leur usage, c’est amplement suffisant. À l’étranger, on trouve la même quantité de data, à savoir 1 Go. Évidemment, ce n’est pas l’option à choisir pour les voyageurs qui parcourent le globe, mais elle permettra tout de même de rester en contact avec vos proches pendant les voyages occasionnels de courte durée.

Il sera très utile pour rester en contact avec ses proches et téléphoner ou même envoyer des SMS et MMS en illimités, depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Cependant, il y a quelques conditions à respecter : 3 h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Avec la qualité réseau de Bouygues

Réticent de passer par Cdiscount mobile ? Pas de panique, cet opérateur virtuel s’appuie sur les antennes du réseau historique de Bouygues Télécom. Vous aurez donc l’assurance de bénéficier d’un réseau national de qualité : l’opérateur français couvre en effet 94 % de la France métropolitaine.

Autre avantage : son prix ! Pour moins de deux euros par mois, Cdiscount offre un excellent rapport prix/data. En comparaison, Sosh propose actuellement la même quantité de data, pour 8 euros par mois, soit quatre fois plus cher. Si vous cherchez à faire des économies, l’offre proposée par Cdiscount semble toute choisie.

