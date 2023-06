Xiaomi Smart Band 8 : ce nouveau bracelet connecté est moins cher que l’ancien

Le Xiaomi Smart Band 8 a enfin été dévoilé, mais n’est toujours pas annoncé en France. Si vous êtes intéressés par ce dernier, sachez qu’en ce moment il se trouve déjà en promotion à 32,69 euros.

Depuis leurs arrivées sur le marché, les traqueurs d’activités de Xiaomi connaissent un véritable succès, et si les derniers modèles ont apporté peu d’innovations, la huitième génération a son lot de nouveautés. Présenté il y a quelques semaines, le Smart Band 8 garde sa forme ovale, mais se veut plus complet avec davantage de fonctionnalités côté sport. Et si vous êtes impatient de le découvrir, en ce moment, il coûte à peine plus de 30 euros. Notez d’ailleurs que l’ancien Xiaomi Smart Band 7 n’est jamais tombé à ce prix-là.

Le Xiaomi Smart Band 8 propose :

Un nouveau système d’accroche

De nouvelles fonctionnalités

Une autonomie de deux semaines

Si le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8 n’est pas encore disponible en France, il est possible de se le procurer pour vraiment pas cher : 32,69 euros seulement sur le site AliExpress grâce à un coupon vendeur qui s’applique automatiquement dans le panier. Sachez qu’il s’agit de la version chinoise.

Plus qu’un simple bracelet

Esthétiquement, le Xiaomi Smart Band 8 n’est pas si éloigné des précédents modèles de la marque. Il garde son format de pilule allongée avec un écran Amoled de 1,62 pouce affichant un taux de rafraîchissement de 60 Hz. D’ailleurs l’une des nouveautés de ce modèle, c’est la multitude de cadrans proposés. Plus personnalisables qu’auparavant, le constructeur s’est inspiré de plusieurs jeux mobiles, comme le Sudoku, 2048 ou le flipper, et donne la possibilité de s’y essayer directement au poignet.

Le Xiaomi Smart Band 8 // Source : Xiaomi Le Xiaomi Smart Band 8 et ses cadrans inspirés de jeux mobiles // Source : xiaomi

La firme chinoise ne s’arrête pas là et propose également deux systèmes d’accroche plus originaux. L’un fait office de collier, et prend la forme d’un pendentif, et l’autre, est dédié pour la course à pied avec le « running clip ». Il faut tout simplement l’accrocher à votre chaussure, et lors de votre séance de running, le bracelet va pouvoir analyser la vitesse, la hauteur ou la longueur des foulées avec une marge d’erreur de seulement 5 %, d’après Xiaomi.

Bourrés de capteurs et endurant

Pour garder la forme, le Smart Band 8 propose un suivi d’activité complet et convaincant. Il est capable d’analyser votre rythme cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang (Sp02), mais aussi le stress, le suivi du sommeil, les menstruations. Autrement, il peut mesurer le nombre de pas quotidiens, les calories brûlées, et prend en charge 150 activités sportives. Le tracker d’activités propose un nouvel usage qui concerne la boxe. Grâce à une fonction de « boxe interactive sensorielle » le bracelet devrait pouvoir être capable de mesurer la puissance d’un coup de poing ou d’autres données liées à la puissance du bras.

Enfin, d’après les dires du fabricant, le Smart Band 8 peut tenir durant 16 jours d’utilisation en mode standard, et 6 jours d’utilisation avec écran activé en permanence. Bien sûr, ces données sont amenées à varier, une fois tous les suivis activés. Toutefois, il sera possible de mesurer votre sommeil deux jours de suite sans nécessité de le charger le soir.

