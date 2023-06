Prix en chute libre pour ce balai aspirateur laveur Xiaomi qui passe de 599 € à 299 €

Xiaomi propose des balais aspirateurs puissants qui ne se contentent pas d'aspirer, mais sont aussi capables de laver les sols. Si vous voulez tester, son modèle Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum est en promotion à 299 euros au lieu de 599 euros.

Pour un balai aspirateur sans fil, celui de Xiaomi est très polyvalent. Le Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum est non seulement capable d’aspirer la poussière, mais sera aussi apte à laver les sols avec sa serpillère intégrée, et de rincer. Un balai aspirateur complet qui va simplifier les tâches ménagères, et cela, pour moins de 300 euros.

Que propose le Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum ?

Un balai aspirateur pratique et facile à manipuler

Un système de nettoyage 3-en-1 : aspire, lave et rince

Détecte la saleté et ajuste automatiquement la puissance

Initialement à 599,99 euros, le balai aspirateur Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum tombe à 299,99 euros sur le site du constructeur.

Un balai aspirateur maniable

Le Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum est un balai aspirateur qui ne mise pas vraiment sur la légèreté. Il adopte un format plutôt massif qui pourrait, à première vue, faire craindre une prise en main compliquée, d’autant plus qu’il pèse tout de même 5,4 kg. Il intègre toutefois une assistance bidirectionnelle pour pouvoir pousser et tirer l’appareil sans trop d’effort. Résultat : le nettoyage se fait de façon beaucoup plus fluide, malgré le poids de l’aspirateur balai.

Pour nettoyer plus facilement, la poignée du Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum peut se régler à 90°. Le balai aspirateur peut être utilisé complètement à plat pour passer sous les meubles à hauteur de 12 cm d’après la marque. Cela donne l’occasion de nettoyer dans des endroits habituellement moins accessibles, comme, sous le canapé ou le lit pour un nettoyage en profondeur.

Lave les sols et s’adapte à la saleté

La carrure robuste de ce balai aspirateur Xiaomi se justifie par son action : non seulement il aspire, mais il est également capable de nettoyer vos sols et de les sécher, ce qui implique une conception suffisamment massive pour cette polyvalence. Il s’équipe d’une grosse brosse à roulette qui couvre une surface trois fois plus importante que celle d’une brosse cylindrique pour éliminer rapidement les taches tenaces. Et si après avoir passé la serpillère, il faut souvent ouvrir les fenêtres pour que ça sèche plus vite. Avec cette machine, il n’est plus question d’attendre, car il laisse des sols secs derrière lui et recycle instantanément l’eau sale.

La marque va encore plus loin et rend intelligent son appareil. Il possède un système de capteur qui détecte le type de saleté au sol et leur quantité pour adapter l’aspiration et le lavage en conséquence. Ainsi, si votre sol ne présente que des taches de saleté, ou à l’inverse si vous avez inondé votre plancher, l’aspirateur adapte à la fois la pression du rouleau absorbant, le débit d’eau délivré à chaque passage ou encore la puissance d’aspiration. Plus besoin de toucher aux réglages, l’aspirateur s’en charge pour vous. S’ajoute à cela, un écran LED sur lequel vous pouvez visualiser les différents modes d’aspiration ainsi que l’état de la batterie. L’autonomie n’est pas vraiment remarquable chez ce W10 Pro Wet Dry Vacuum, qui peut tenir environ 35 minutes.

Pour laisser cette corvée à une machine, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.