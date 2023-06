Ce forfait sur le réseau Bouygues Telecom vous reviendra moins cher qu’un menu McDo

À l'heure où il faut rogner sur certaines dépenses, les forfaits mobiles à moins de 10 euros et sans engagement sont plus que bienvenus. Le marché fourmille de MVNO et est constellé d'offres à bas prix, parmi elles, le forfait de 20 Go d'Auchan Télécom. En ce moment et pour quelque temps seulement, celui-ci est proposé à 5,99 €/mois et est de plus sans engagement !

Avec Cdiscount Mobile et NRJ Mobile, Auchan Télécom est l’un des trois MVNO appartenant entièrement à Bouygues Télécom, ce qui lui permet de profiter de ses infrastructures pour son réseau. Et pour seulement 5,99 €/mois en ce moment, vous pouvez profiter de la qualité de son réseau avec ce forfait de 20 Go en 4G d’Auchan Télécom.

Ce que propose ce forfait spécial d’Auchan Télécom

Une enveloppe de 20 Go de data en 4G

Les appels, SMS et MMS vers la France illimités

Un forfait sans engagement

Au lieu de 7,99 euros par mois habituellement, le forfait 4G de 20 Go d’Auchan Télécom est maintenant disponible en promotion à 5,99 euros par mois. De plus, les prix n’augmentent pas au bout d’un an et c’est sans engagement !

La qualité du réseau Bouygues au rendez-vous

Auchan Télécom propose son forfait en série limitée avec une enveloppe de 20 Go de données mobiles en 4G ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Comme mentionné ci-dessus, ce MVNO utilise le réseau de Bouygues Télécom qui couvre 99 % de la population métropolitaine d’après les derniers relevés de l’ARCEP. Toujours d’après cet organisme, Bouygues Télécom est le deuxième meilleur opérateur du territoire en termes de qualité réseau et le premier pour ce qui est de la qualité des communications. Mais attention, les performances d’un opérateur sont généralement bridées chez les MVNO.

Pour vos voyages à l’étranger, et plus précisément dans les pays de l’Union européenne et les DOM, vous disposez d’une enveloppe de 8 Go de données mobiles en 4G. C’est peu, il vaut mieux donc les utiliser avec parcimonie, pour réserver vos places dans un musée, traduire une phrase, trouver son chemin sur Maps ou envoyer des messages à vos proches. Sinon, il ne vous reste plus que les cartes postales et votre sens de l’orientation.

Les communications illimitées

Les communications par appels, SMS et MMS sont illimitées vers un numéro français et depuis la France (métropole et outre-mer) et l’Union européenne. Il y a cependant deux limites à respecter : une de 3 heures maximum par appel et une autre de 129 destinataires par mois dont 99 depuis l’UE et les DOM.

Enfin, n’oubliez pas que ce forfait est sans engagement, ce qui veut dire que vous pouvez changer d’offre après la souscription de celle-ci à tout moment. Cela ne vous coûtera rien en frais de résiliation et vous n’aurez pas à vous justifier. Un avantage qui vous permet de continuer à garder un œil sur l’évolution des tarifs.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Afin de comparer le forfait 20 Go d’Auchan Télécom avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur sur les meilleurs forfaits mobiles sans engagement.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.