Avec 200 € de moins, l’iPhone SE (2022) est le bon deal pour passer à iOS au meilleur prix

En 2022, Apple a présenté un nouvel iPhone SE. Toujours avec son look old school, il intègre une puce aussi puissante que les iPhone 13 pour seulement 364,99 euros aujourd'hui, au lieu de 559 euros habituellement.

Pour les personnes souhaitant découvrir l’expérience iOS à prix réduit, l’iPhone SE 5G (2022) est la seule porte d’entrée « abordable » dans le catalogue actuel d’Apple, mais vous devrez faire des concessions sur le design et la partie photo. Ce petit smartphone de la Pomme s’équipe de la même puce présente sur les iPhone 13, et aujourd’hui, il coûte presque 200 euros de moins grâce à un code promo.

L’iPhone SE 2022, c’est quoi ?

Un design compact et bien fini

La puissance de la puce A15 Bionic

L’interface iOS fluide et agréable à utiliser

Affiché à 559 euros sur le site officiel, l’Apple iPhone SE 5G (2022) revient à 364,99 euros sur le site Rakuten après avoir appliqué le code RAKUTEN15 dans le panier. Il s’agit d’un modèle japonais, il faut donc savoir qu’un son obligatoire pour l’appareil photo se déclenchera à chaque cliché.

Le plus abordable des iPhone actuellement

La version 2022 de l’iPhone SE garde le même design que son prédécesseur : on retrouve des bordures importantes avec le fameux bouton Home qui embarque Touch ID pour le déverrouillage biométrique. Le form factor ne change pas non plus, avec ses dimensions compactes (67,3 × 138,4 × 7,3 mm pour environ 144 g), la prise en main est excellente, vous n’aurez pas de mal à le manipuler d’une main.

En face avant, l’écran de 4,7 pouces s’appuie sur un affichage LCD. Même si l’Oled fait mieux, et pourrait être présent sur la génération suivante, ici la dalle est toujours impeccablement calibrée. On pourra juste lui reprocher un petit manque de luminosité si le soleil est un peu trop fort.

Qui mise surtout sur la puissance

Son apparence datée n’empêche pas l’iPhone SE 2022 d’être un bon smartphone. Sous ce petit format est dissimulée la puissante puce A15 Bionic, soit la même qui propulse les iPhone 13. Une configuration qui reste très performante pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien et faire tourner de nombreux jeux 3D dans de bonnes conditions graphiques, sur Apple Arcade par exemple. Pensée pour durer, cet iPhone devrait normalement profiter d’iOS 17, disponible à la rentrée 2023.

Pour la partie photo, le modèle 2022 compte un seul capteur à l’arrière de 12 mégapixels, ce dernier s’en sort relativement bien. Manque de polyvalence, les clichés capturés sont bons sans atteindre les performances des autres modèles de la marque. Quelques possibilités sont tout de même au rendez-vous : mode portrait, Smart HDR, vidéo en 4K, etc. Enfin, ce smartphone va tenir une journée en usage mixte. Il faut une demi-heure de recharge pour récupérer 55 % de batterie et 1 h 30 pour faire le plein.

Plus de détails dans notre test complet sur l’Apple iPhone SE 5G (2022).

Si vous souhaitez un smartphone compact qui ne soit pas d’Apple, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs smartphones de 5 à 6 pouces disponibles sur le marché pour vous aider à faire votre choix parmi cette catégorie.

