Seulement aujourd’hui, le très bon Google Pixel 7 est à un excellent prix

En attendant la sortie du Google Pixel 8, on peut sans inquiétude jeter son dévolu sur le Pixel 7, un photophone toujours aussi équilibré. En ce moment, on peut en plus le trouver à 494,99 euros au lieu de 649 euros sur Rakuten.

En concevant son Google Pixel 7, la firme de Mountain View a visiblement souhaité ne pas faire table rase du passé et a plutôt misé sur la continuité. Ce smartphone du cru 2022 partage ainsi plusieurs points communs avec le Pixel 6, mais cela ne l’empêche pas d’apporter quelques changements qui le rendent bien plus recommandable. En attendant la sortie du Google Pixel 8, le Pixel 7, noté 9/10 lors de notre test, peut tout à fait s’adapter à tout type d’utilisateur grâce à sa fiche technique équilibrée, mais aussi grâce à son prix, qui bénéficie actuellement d’une promotion de 155 euros.

Pourquoi on recommande le Google Pixel 7

Une dalle lumineuse de 6,3 pouces

D’excellentes performances en photo

Une interface fluide et accessible

Lancé à 649 euros, puis réduit à 509,99 euros, le Google Pixel 7 (128 Go) est désormais affiché à 494,99 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15. Vous recevrez également 24,75 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Un excellent photophone plus compact

Si le Google Pixel 7 ressemble grandement au Pixel 6, son prédécesseur, la marque a tout de même misé sur quelques changements pour affiner sa recette : le Pixel 7 est ainsi plus compact que l’ancien modèle (160,5 x 73,2 x 8,7 mm au lieu de 163 x 74,8 x 8,9 mm) et nettement plus léger (197 g contre 207 g), ce qui promet une excellente prise en main. Concernant son écran, le Pixel 7 intègre une dalle OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels (416 ppp) et rafraichie à 90 Hz. Si on regrette dans un premier temps l’absence du 120 Hz, on se rappellera que la différence entre le 90 Hz et le mode 120 Hz n’est pas vraiment grande. Surtout, on pourra profiter d’un écran bien calibré et très lumineux (922 cd/m²).

Sur le dos de l’appareil, on retrouvera la fameuse barre transversale, bien moins épaisse et anguleuse que celle du Pixel 6, dans laquelle se cache le module photo du smartphone. Et c’est bien ce module photo qui constitue l’un des principaux atouts du Pixel 7. C’est simple : on a devant nous l’un des meilleurs photophones actuellement présents sur le marché. Ce module est composé de deux capteurs : un de 50 mégapixels avec objectif grand-angle et un de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. Ces deux capteurs sont par ailleurs aidés d’un capteur LDAF (autofocus laser) et d’une stabilisation optique et électronique. Le capteur principal est tout simplement bluffant, puisqu’il promet des couleurs vibrantes et une belle netteté. Il faut dire que les photos sont capturées de manière si rapide que le Pixel 7 sait retranscrire une scène dans ses moindres détails. Ajoutons à cela les algorithmes de Google qui remplissent toujours aussi bien leur mission, ou encore le fameux Super Res Zoom, un zoom numérique x8 plutôt convaincant.

Une expérience utilisateur appréciable

A l’intérieur de la bête, on pourra trouver la puce la plus récente de Google, la Tensor G2. Si cette puce offre une puissance correcte pour le jeu, il ne faudra toutefois pas s’attendre à pouvoir pousser les graphismes à fond, sous peine de souffrir de quelques ralentissements. Concernant son interface Pixel Experience (réservée aux Pixel), elle nous donne droit à une expérience utilisateur particulièrement fluide et très agréable avec Android 13. Les animations de la Pixel Experience seront très rarement saccadées. On aura aussi accès à de multiples options pratiques, comme la personnalisation très riche.

Enfin, il y a un point sur lequel le Google Pixel 7 ne brille pas vraiment : sa recharge. Attendez-vous à une charge très, très lente qui prendra près d’1h30 pour totalement remplir la batterie. On se consolera avec une autonomie très satisfaisante : lors de notre test, le smartphone a largement pu tenir une journée complète avec un usage classique et pas trop exigeant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 7.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références situées sur la même gamme de prix que le Google Pixel 7, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros du moment.

