Si la sécurité de votre domicile est importante pour vous, ce pack Arlo en promotion est un excellent choix

Une caméra de surveillance est bien utile pour surveiller les alentours de son domicile. En ce moment, un pack Arlo, incluant une caméra extérieure et intérieure, revient à 149 euros contre 249 euros de base.

Les caméras de surveillance proposées par Arlo sont assez onéreuses, et sont donc peu recommandables pour les petites bourses. Toutefois, il n’est pas rare de retrouver des packs à prix intéressants. C’est d’ailleurs le cas, avec celui de Boulanger : une caméra extérieure capable de surveiller en temps réel votre domicile, mais aussi une caméra intérieure pour plus de sécurité. Ces deux solutions d’Arlo sont réunies dans un pack avec 100 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir

Une caméra sans fil avec un projecteur et une alarme intégrée

Capable d’enregistrer des vidéos en 1080p même de nuit

Avec une caméra intérieure filaire qui filme en 1080p

Au lieu d’un prix barré à 249,95 euros, le pack incluant la caméra Arlo Essential Spotlight et Indoor est maintenant disponible en promotion à 149,99 euros sur le site Boulanger et Leroy Merlin.

Une caméra qui va à l’essentiel, et le fait bien

L’Arlo Essential Spotlight est une caméra dont la qualité et la robustesse sont aux rendez-vous. Elle est en effet capable de résister aux intempéries et aux UV, et s’installe facilement grâce à sa conception sans fil. Pas d’inquiétude au niveau de l’autonomie, Arlo promet une durée de six mois.

Ici, l’Essential propose une définition en 1 080p, et c’est plutôt efficace. Elle offre une bonne qualité d’image et son angle de vision de 130° permet de surveiller une zone plus large grâce à un objectif grand-angle. Une fois la nuit tombée, la vision nocturne prend le relais et c’est réussi, notamment grâce à un projecteur intégré qui éclairera la zone visée par la caméra. Si un mouvement suspect est détecté, le projecteur s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer.

Pratique pour surveiller votre domicile

En lançant l’application, vous allez pouvoir être alerté via une notification dès qu’un mouvement suspect est enregistré par la caméra. Et, si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, la Arlo Essential Spotlight est dotée d’une sirène que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez.

Petit plus : dans ce pack, on trouve la caméra Essential Indoor d’Arlo. Cette caméra filaire a pour but de surveiller votre logement quand vous n’y êtes pas. Elle tient sur son socle, posé sur n’importe quel meuble ou peut aussi se fixer au mur. Malgré sa petite taille, elle propose un champ de vision de 130° et enregistre des vidéos HD en 1080p avec une bonne qualité vidéo et un mode de vision nocturne nette. Elle intègre même une sirène que vous pouvez déclencher manuellement à distance si vous repérez des intrus depuis votre flux vidéo. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie. À noter qu’il faut souscrire un système d’abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud.

Notre test complet sur la caméra Arlo Essential Indoor.

Si vous souhaitez comparer la solution d’Arlo avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées en 2023.

