À l’occasion des soldes d’été, le prix de cette console next-gen est en baisse

Pour une version allégée de la Xbox Series X, la console abordable de Microsoft est une bonne affaire. Elle est même en promotion pendant les soldes : 284 euros au lieu de 299 euros de base.

La Xbox Series S partage une bonne partie de la fiche technique de sa grande sœur. Certes, quelques concessions ont été faites, mais elle donne accès à une large collection de jeux avec l’abonnement au Xbox Game Pass, ou bien en passant par le Microsoft Store. Déjà à prix contenu, la console voit légèrement son prix baisser durant les soldes d’été.

Quels sont les atouts de la Microsoft Xbox Series S ?

Une console compacte et silencieuse

Capable de faire tourner des jeux en 1440p à 60 fps

Et donne accès au catalogue au Game Pass

Lancée à 299,99 euros, la console Xbox Series S de Microsoft est actuellement en promotion à 284,99 euros sur le site Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Microsoft Xbox Series S. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Microsoft Xbox Series S au meilleur prix ?

Une console « slim »

Plus compacte que la Xbox Series X, la Series S est plus facile à intégrer dans un salon avec sa taille minime : 27,5 cm x 15,1 cm x 6,5 cm seulement. L’aspect discret est complété par son revêtement tout en blanc. Même avec son petit gabarit, Microsoft délivre une console très bien refroidie et surtout parfaitement silencieuse pendant les sessions de jeu.

Autre différence esthétique : l’absence de lecteur Blu-Ray. Vous ne pourrez pas jouer à vos jeux d’ancienne console si vous les avez en version physique. Tout achat de jeu est dématérialisé via le Microsoft Store, ou l’utilisation du Xbox Game Pass. Ce dernier est un quasi must-have si vous possédez cette console. Il ne fait d’ailleurs que s’améliorer d’année en année, intégrant de plus en plus de titres intéressants, des plus gros triples A aux petits jeux indé alléchants.

Idéale pour jouer en Full HD sans se ruiner

Pour faire tourner la version allégée de sa console, la firme Redmond y intègre le même processeur que la Series X, un AMD Zen 2, et une puce graphique RDNA 2 gérant le ray tracing. Seule différence, la Series S dispose de 4 TFlops au lieu de 12 pour la X, et moins de mémoire vive (10 Go au lieu de 16). La définition de rendu est aussi abaissée, pour du 1440p maximum au lieu de la 4K UHD. En pratique, on se retrouvera souvent en 1080p. Sur certains jeux, on pourra cependant atteindre les 120 FPS.

Moins puissante, la Series S reste une excellente console pour les joueurs plutôt occasionnels qui possèdent le Xbox Game Pass ou souhaitent s’y mettre. De plus, même si elle est privée des 1 To de stockage que dispose sa grande sœur, elle possède tout de même d’un SSD de 512 Go pour accueillir votre bibliothèque de jeux.

Retrouvez plus d’informations dans notre test de la console Microsoft Xbox Series S.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.