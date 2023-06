179 €, c’est le prix soldé de ce Samsung Galaxy avec écran 120 Hz et compatible 5G

Plus rare que la série A, la gamme M de Samsung regorge de smartphones d'entrée de gamme aux très bons rapports qualité/prix. C'est le cas du Samsung Galaxy M23, dont le prix passe d'ailleurs de 299 à 179 euros chez Cdiscount à l'occasion des soldes d'été.

Si la série M de Samsung – moins connue que la gamme A – comporte traditionnellement des smartphones d’entrée de gamme, certaines références tendent plutôt à se rapprocher du milieu de gamme, tant ils ont de solides arguments à faire valoir. C’est le cas du Samsung Galaxy M23 qui, pour un prix de lancement inférieur à 300 euros, propose tout de même un écran rafraîchi à 120 Hz, une puce compatible 5G et une endurance vraiment appréciable. La bonne nouvelle, c’est qu’en ce début de soldes d’été, le Galaxy M23 est affiché à un super prix grâce à une promotion de 120 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy M23

Une dalle TFT FHD+ de 6,6 pouces rafraîchie à 120 Hz

De bonnes performances

Une autonomie de deux jours avec un usage modéré

Initialement proposé à 299 euros, le Samsung Galaxy M23 est désormais affiché à 179 euros sur Cdiscount.

Un design soigné et un écran ultra-fluide

Samsung l’a prouvé plus d’une fois : les finitions de qualité ne sont pas réservées aux modèles premium qui ne sont clairement pas à la portée de toutes les bourses. Le Galaxy M23 adopte ainsi un design proche de celui du très onéreux (et puissant, bien sûr) S23, avec ses trois capteurs photo joliment intégrés sur le dos du smartphone et ses tranches légèrement bombées.

L’écran de ce modèle n’est pas en reste, et c’est bien sur ce point que le Galaxy M23 parviendra à faire son petit effet : sa dalle TFT Full HD+ de 6,6 pouces (1 080 x 2 408 pixels) est en effet dotée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit l’assurance de profiter d’une navigation très fluide dans la totalité de l’interface. On regrettera peut-être l’absence de dalle OLED, surtout lorsque l’on sait que certaines références concurrentes d’entrée de gamme proposent cette technologie d’image recherchée.

Des performances honorables

A l’intérieur de la bête, on retrouvera une puce Snapdragon 750G, compatible 5G, qui permet de profiter de performances tout à fait honorables. Les tâches classiques (navigation sur le web, lecture vidéo, réseaux sociaux…) s’enchaîneront avec facilité et de manière suffisamment réactive. Toutefois, si vous souhaitez lancer quelques parties de jeu occasionnelles, retenez que les paramètres graphiques ne pourront pas être poussés à leur maximum, sous peine d’expérimenter quelques ralentissements plutôt fâcheux. Côté autonomie, le Galaxy M23 saura démontrer une belle endurance puisque sa batterie de 5 000 mAh pourra le faire tenir une journée et demie environ, voire même deux jours si l’utilisation n’est pas trop intensive. Pour refaire entièrement le plein, armez-vous de patience : avec la recharge plafonnée à 25 W, il faudra attendre une petite heure. Et attention, le bloc n’est pas fourni avec le smartphone.

Enfin, concernant ses capacités en photo, le Samsung Galaxy M23 ne fera pas de miracles. Avec son capteur principal grand-angle de 50 mégapixels (f/1,8), son ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) et son capteur macro de 2 mégapixels (f/2,4), le smartphone pourra capturer des clichés suffisamment détaillés dans de bonnes conditions lumineuses. Mention spéciale pour la stabilisation optique bien utile, et pour la possibilité de filmer en 4K à 30 fps.

Quel est le meilleur smartphone Samsung Galaxy à acheter en 2023 ?

