Le prix est aussi mini que les LED du TV Hisense 55U7KQ durant les soldes d’été

Les soldes démarrent sur les chapeaux de roues pour Hisense, qui offre une belle promotion de 200 euros sur son modèle 55U7KQ. Dotée de la technologie MiniLED, le TV connecté U7KQ se distingue par sa polyvalence et la qualité de son image proche de l'OLED, avec un prix bien plus attractif : 799 euros au lieu de 999 euros.

La marque chinoise Hisense offre une vaste gamme de téléviseurs dans son catalogue, comprenant des modèles OLED, ainsi que des exemplaires exploitant la technologie Mini LED. Ce téléviseur 55U7KQ proposé par le fabricant chinois excelle tant dans le domaine des jeux vidéo que dans celui du cinéma et s’offre aujourd’hui un petit lifting de 200 euros sur son prix initial.

Les points forts de la TV Hisense MiniLED 55U7KQ

Une très belle image pour les jeux vidéo et le cinéma

La technologie miniLED, proche de l’OLED, mais vachement moins cher

Un design soigné

Au lieu des 999 euros habituellement déboursés pour obtenir le TV Hisense MiniLED 55U7KQ, celui-ci est désormais disponible à 799 chez Boulanger pour les soldes.

Y’en a sous la dalle

Hisense a accordé une attention particulière au design de son téléviseur U7KQ. L’écran est encadré par des bordures extrêmement fines qui semblent flotter, tandis qu’il repose élégamment sur un pied central.

Le Hisense U7KQ présente de nombreuses similitudes techniques avec le modèle E7KQ Pro. Parmi celles-ci, on retrouve notamment la compatibilité avec les normes HDR, la technologie MEMC et le mode jeu, ainsi que l’interface VIDAA et la prise en charge d’AirPlay. Le téléviseu est doté d’une dalle Ultra HD (4K) d’une définition de 3 840 x 2 160 à 120 Hz. De plus, avec une luminosité maximale pouvant atteindre 1 000 nits, il offre une expérience d’affichage optimale pour les contenus HDR.

Un bon TV polyvalent

Le téléviseur Hisense 55U7HQ se distingue par sa polyvalence. Il offre une qualité d’image globalement maîtrisée, malgré la présence d’effets de blooming et d’angles de vision limités. La fluidité des scènes est au rendez-vous, procurant une expérience visuelle agréable. La colorimétrie est également satisfaisante et les séquences HDR bénéficient d’une restitution remarquable.

L’interface réactive et complète ajoute à l’attrait de ce téléviseur, bien qu’une optimisation de l’affichage puisse améliorer davantage les performances. Il convient également de souligner ses capacités d’optimisation pour les jeux vidéo, ce qui en fait un choix satisfaisant pour répondre à différents besoins.

Soldes d'été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d'été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit.

