Le fameux Google Pixel 6 Pro affiche une promotion de 40 % durant les soldes d’été

Même si la gamme des Google Pixel 7 est déjà disponible, la génération précédente reste une excellente référence en matière de rapport qualité-prix et de module photo, en particulier le modèle haut de gamme qu'est le Google Pixel 6 Pro. Vous pouvez en ce moment profiter des soldes d'été pour mettre la main sur ce smartphone moins cher que d'habitude, à 535 euros au lieu de 899 euros chez Ubaldi.

Lors de sa sortie, la gamme des Google Pixel 6 a fait couler beaucoup d’encre et a permis au géant américain de s’imposer comme une des références du marché des smartphones. L’appareil photo et la première génération du SoC maison de Google en sont pour quelque chose, mais c’est surtout son rapport qualité-prix qui a beaucoup fait parler à une époque où les smartphones haut de gamme se vendaient déjà à plus de 1000 euros. Durant ces soldes, le Google Pixel 6 Pro est bien moins cher avec une ristourne d’environ 40 %.

Pourquoi choisir le Google Pixel 6 Pro

Un smartphone parfaitement équilibré

Un module photo impressionnant

Une excellente autonomie

Au lieu de 899 euros habituellement, le Google Pixel 6 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 535 euros chez Ubaldi.

Le photophone parfait pour cet été

Le Google Pixel 6 Pro fut une révolution sur bien des points pour la firme de Mountain View, à commencer par le design. Nous ne sommes plus sur le format léger et mignon de la génération précédente mais sur un appareil aux finitions premium avec une répartition du poids qui le rend bien plus confortable à manier que la plupart des mastodontes de son acabit. Le module photo tranche lui aussi avec la concurrence en prenant la forme d’une bande qui s’étend sur toute la largeur du dos, un choix clivant qui peut ne pas plaire à tous.

Restons sur le module photo. Nous retrouvons un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,85), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif avec zoom optique x4 de 48 Mpx (f/3,5). Ce module sait s’adapter à toutes les situations et délivre des clichés d’excellente qualité de jour comme de nuit. D’aucuns considéreront que la saturation est un peu trop poussée, mais pour un smartphone moins cher que la concurrence, le rendu général est digne de louanges.

Un premier SoC maison réussi pour Google

La gamme des Google Pixel 6 est celle qui a inauguré la première génération de SoC Google Tensor, le processeur maison de Google qui serait en réalité une version dérivée de l’Exynos 2100 de Samsung… Mais le plus important à retenir est que ce processeur assure au niveau du multitâche avec ses 12 Go de RAM, ainsi que pour le traitement des photos et le gaming, hormis pour Genshin Impact à 60 FPS. Toutefois, les benchmarks indiquent que le Pixel 6 Pro se fait coiffer au poteau par ses concurrents, à savoir l’iPhone 13 et le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Enfin, le Google Pixel 6 Pro embarque une batterie de 5003 mAh qui lui confère une autonomie d’environ deux journées, ce qui est tout bonnement excellent. Il y a cependant un hic sur la recharge qui n’est pas de 30 W comme l’affirmait Google à l’époque mais de 23 W, récupérer l’intégralité de la batterie prend donc un certain temps. Un dernier mot sur l’écran : il s’agit d’une dalle OLED de 6,7 pouces en définition QHD+ (3120 x 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 6 Pro.

